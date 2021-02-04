1080 медработников вакцинировались от коронавируса за три дня в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за три дня вакцинацию от коронавируса получили 1080 медработников и сотрудников санэпидслужбы. Об этом сообщили в управлении общественного здоровья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество медицинских работников Управления общественного здоровья и сотрудников санэпидслужбы, привитых с начала первого этапа массовой иммунизации в Алматы: 1 февраля - 360 человек, 2 февраля - 620 человек, 3 февраля - 100 человек», - отметили в пресс-службе УОЗ.

В Наурызбайском районе все запланированные медработники поликлиник привиты на 100%. Это 160 человек из четырех поликлиник.

«Все наши медработники, которые добровольно подали заявки на вакцинацию, уже привились. Перед прививкой все сотрудники прошли осмотр врача, куда входит измерение температуры тела, сбор эпидемиологического анамнеза, измерение сатурации, частоты сердечных сокращений и другие. Один флакон рассчитан на 5 человек. После прививки сотрудники в течение получаса находились под наблюдением коллег в специально отведенном кабинете. У всех, кто прошел вакцинацию, самочувствие нормальное, никаких побочных эффектов не выявлено», - сообщила главный врач городской поликлиники №36 Гүлжайнат Тілеген.

По городу 32 человека получили медотводы по причине соматических заболеваний. Для данных лиц вакцинация отодвигается на 2-4 недели, до полного выздоровления.

Согласно данным Управления общественного здоровья Алматы, в феврале вакцину должны получить, как и заявлено в списках, 2050 человек. Из них в первую очередь иммунизацию пройдут работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы.

На втором этапе вакцинацией охватят педагогов общеобразовательных школ, вузов, работников медицинских служб, не вошедших в первый этап.

На третьем этапе — педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов и лиц с хроническими заболеваниями, работников медико-социальных учреждений.

Напомним, с 1 февраля в Казахстане началась поэтапная вакцинация населения в добровольном порядке. К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.