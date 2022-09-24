107 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
В городе Астане - 17,
городе Алматы - 14,
городе Шымкенте - 2,
Акмолинской области-10,
Актюбинской области-5,
Алматинской области-1,
Восточно-Казахстанской области-5,
Абайской области-2,
Жамбылской области-1,
Западно-Казахстанской области-7,
Карагандинской области-9,
Улытауской области-3,
Костанайской области-15,
Кызылординской области-1,
Мангистауской области-5,
Павлодарской области-2,
Северо-Казахстанской области-7,
Туркестанской области-1.
Всего в стране подтверждено 1 393 106 случаев.