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107 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Сентября 2022, 08:27
107 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

В городе Астане - 17,

городе Алматы - 14,

городе Шымкенте - 2,

Акмолинской области-10,

Актюбинской области-5,

Алматинской области-1,

Восточно-Казахстанской области-5,

Абайской области-2,

Жамбылской области-1,

Западно-Казахстанской области-7,

Карагандинской области-9,

Улытауской области-3,

Костанайской области-15,

Кызылординской области-1,

Мангистауской области-5,

Павлодарской области-2,

Северо-Казахстанской области-7,

Туркестанской области-1.

Всего в стране подтверждено 1 393 106 случаев.


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