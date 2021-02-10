08:01, 10 Февраль 2021 | GMT +6
1053 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1053 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 138
город Алматы - 91
город Шымкент - 17
Акмолинская область - 95
Актюбинская область - 14
Алматинская область - 48
Атырауская область - 49
Восточно-Казахстанская область - 78
Жамбылская область - 10
Западно-Казахстанская область - 84
Карагандинская область - 69
Костанайская область - 81
Кызылординская область - 9
Мангистауская область - 1
Павлодарская область - 195
Северо-Казахстанская область - 68
Туркестанская область - 6
Всего в стране выявлено 198086 заболевших.