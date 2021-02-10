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    08:01, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    1053 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1053 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 138

    город Алматы - 91

    город Шымкент - 17

    Акмолинская область - 95

    Актюбинская область - 14

    Алматинская область - 48

    Атырауская область - 49

    Восточно-Казахстанская область - 78

    Жамбылская область - 10

    Западно-Казахстанская область - 84

    Карагандинская область - 69

    Костанайская область - 81

    Кызылординская область - 9

    Мангистауская область - 1

    Павлодарская область - 195

    Северо-Казахстанская область - 68

    Туркестанская область - 6

    Всего в стране выявлено 198086 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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