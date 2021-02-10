1053 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1053 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 138

город Алматы - 91

город Шымкент - 17

Акмолинская область - 95

Актюбинская область - 14

Алматинская область - 48

Атырауская область - 49

Восточно-Казахстанская область - 78

Жамбылская область - 10

Западно-Казахстанская область - 84

Карагандинская область - 69

Костанайская область - 81

Кызылординская область - 9

Мангистауская область - 1

Павлодарская область - 195

Северо-Казахстанская область - 68

Туркестанская область - 6

Всего в стране выявлено 198086 заболевших.