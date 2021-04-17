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    21:14, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    105-летней бабушке вручили удостоверение личности туркестанские полицейские

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    ШАРДАРИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка вручили 105-летней бабушке удостоверение личности в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские Шардаринского РОП совместно с представителями центра обслуживания населения в составе мобильных групп посетили дома местных жителей для оказания услуг по обновлению документов на дому пожилым людям и лицам, имеющим затруднения в передвижении.

    Ранее в миграционную службу обратились дети 105-летней жительницы села Коссейт Улболсын Абжаппаровой, у которой заканчивался срок удостоверения личности. В связи с этим стражи порядка вместе с представителями ЦОНа помогли пожилой женщине с обновлением удостоверения личности, доставили документ домой и вручили его в торжественной обстановке.

    В свою очередь 105-летняя бабушка выразила благодарность сотрудникам миграционной службы Шардаринского РОП за оказанную помощь и проявленное внимание.

    «Спасибо стражам порядка. Успехов вам в вашей работе и благополучия вашим семьям. Пусть жизнь ваша будет долгой, времена будут спокойными, а страна процветающей!» – дала свое благословение Улболсын Абжаппарова.


    Теги:
    МВД РК Социальная поддержка Закон и право Туркестанская область Общество Правоохранительные органы
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