105-летней бабушке вручили удостоверение личности туркестанские полицейские

ШАРДАРИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Стражи порядка вручили 105-летней бабушке удостоверение личности в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Шардаринского РОП совместно с представителями центра обслуживания населения в составе мобильных групп посетили дома местных жителей для оказания услуг по обновлению документов на дому пожилым людям и лицам, имеющим затруднения в передвижении.

Ранее в миграционную службу обратились дети 105-летней жительницы села Коссейт Улболсын Абжаппаровой, у которой заканчивался срок удостоверения личности. В связи с этим стражи порядка вместе с представителями ЦОНа помогли пожилой женщине с обновлением удостоверения личности, доставили документ домой и вручили его в торжественной обстановке.

В свою очередь 105-летняя бабушка выразила благодарность сотрудникам миграционной службы Шардаринского РОП за оказанную помощь и проявленное внимание.

«Спасибо стражам порядка. Успехов вам в вашей работе и благополучия вашим семьям. Пусть жизнь ваша будет долгой, времена будут спокойными, а страна процветающей!» – дала свое благословение Улболсын Абжаппарова.