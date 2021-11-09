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1035 учеников перевели на онлайн-обучение в Алматинской области

9 Ноября 2021 12:31
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1035 учеников перевели на онлайн-обучение в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с начала сентября зарегистрировано 1716 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников. На сегодня 1035 учеников учатся в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За период с 1 сентября по 9 ноября 2021 года по Алматинской области зарегистрировано 1716 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 - зарегистрированы во время летних каникул, 1470 – во время обучения офлайн, 31 - зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн. На данный момент в Алматинской области из 43 классов переведены на дистанционный формат обучения 1035 учеников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

По состоянию на 9 ноября в области зарегистрировано 56 213 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 41 882 человека.

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#Алматинская область   #Образование   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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