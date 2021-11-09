1035 учеников перевели на онлайн-обучение в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с начала сентября зарегистрировано 1716 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников. На сегодня 1035 учеников учатся в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За период с 1 сентября по 9 ноября 2021 года по Алматинской области зарегистрировано 1716 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 - зарегистрированы во время летних каникул, 1470 – во время обучения офлайн, 31 - зарегистрированы среди учеников, которые обучались онлайн. На данный момент в Алматинской области из 43 классов переведены на дистанционный формат обучения 1035 учеников», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

По состоянию на 9 ноября в области зарегистрировано 56 213 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 41 882 человека.