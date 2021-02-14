1024 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1024 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 145,

город Алматы - 149,

город Шымкент - 8,

Акмолинская область - 215,

Алматинская область - 88,

Атырауская область - 44,

Восточно-Казахстанская область - 19,

Западно-Казахстанская область - 43,

Карагандинская область - 36,

Костанайская область - 7,

Кызылординская область - 9,

Мангистауская область - 12,

Павлодарская область - 201,

Северо-Казахстанская область - 47,

Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 184339.