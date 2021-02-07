08:15, 07 Февраль 2021 | GMT +6
1021 казахстанец выздоровел от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 021 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
По регионам:
в городе Нур-Султане - 65,
в городе Алматы - 110,
в Акмолинской области - 247,
в Алматинской области - 142,
в Атырауской области - 89,
в ВКО - 24,
в ЗКО - 6,
в Карагандинской области - 53,
в Костанайской области - 25,
в Кызылординской области - 2,
в Павлодарской области - 224,
в СКО - 33,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровели – 175 901 человек от COVID-19.