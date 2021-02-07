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    08:15, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    1021 казахстанец выздоровел от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 021 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    По регионам:
    в городе Нур-Султане - 65,
    в городе Алматы - 110,
    в Акмолинской области - 247,
    в Алматинской области - 142,
    в Атырауской области - 89,
    в ВКО - 24,
    в ЗКО - 6,
    в Карагандинской области - 53,
    в Костанайской области - 25,
    в Кызылординской области - 2,
    в Павлодарской области - 224,
    в СКО - 33,
    в Туркестанской области - 1.
    Всего в стране выздоровели – 175 901 человек от COVID-19.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная для mail.ru
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