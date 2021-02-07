1021 казахстанец выздоровел от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 021 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

По регионам:

в городе Нур-Султане - 65,

в городе Алматы - 110,

в Акмолинской области - 247,

в Алматинской области - 142,

в Атырауской области - 89,

в ВКО - 24,

в ЗКО - 6,

в Карагандинской области - 53,

в Костанайской области - 25,

в Кызылординской области - 2,

в Павлодарской области - 224,

в СКО - 33,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 175 901 человек от COVID-19.

