102 случая похищения невест зафиксированы в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. К АЗИНФОРМ - В 2019 году по республике имело место 210 фактов похищения человека с целью женитьбы, большая часть из них совершены в Туркестанской области - 102 случая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Туркестанскую областную прокуратуру.
В Туркестане – 29, Сайрамском районе и городе Кентау - по 19, Жетысайском - 11 и Мактааральском, Келесском и Толебийском районах - по 6 случаев кражи невест.
Причиной совершения этого преступления служит незнание молодежи, что похищение невесты является преступлением.
«В Казахстане лицо, похитившее невесту, и участники похищения привлекаются к ответственности по статье ст. 125 «Похищение человека» Уголовного кодекса. Если девушка не давала своего согласия на брак, то ее похищение считается уголовным преступлением. За совершение этого преступления в соответствии со статьей 125 Уголовного кодекса («Похищение человека») предусматривается наказание в виде лишение свободы от четырех до семи лет, а совершение данного преступления группой лиц наказывается от семи до двенадцати лет лишения свободы.
В соответствии с законом «О браке и семье» брак - добровольный союз. Если одна сторона не согласна, то брак считается «незаконным», - напомнили в прокуратуре.
В прокуратуре области призвали молодёжь неукоснительно соблюдать закон, так как за необдуманные действия можно понести уголовное наказание.
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