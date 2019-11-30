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102 семьи в Акмолинской области стали новоселами

30 Ноября 2019 13:55
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102 семьи в Акмолинской области стали новоселами

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан сразу в двух районах Акмолинской области состоялось вручение ключей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

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В Жаркаинском районе День Первого Президента стал двойным праздником для 75 семей. Аким района Мурат Балпан сегодня вручил ключи от новых квартир в многоэтажном доме, который восстановили в рамках программы «Нұрлы Жер».

В числе счастливых новоселов многодетная семья Жанар Мукановой. Сегодня им вручили ключи от 3-х комнатной квартиры. Её многолетняя мечта о своем собственном доме теперь сбылась.

«Сегодня моей радости нет предела, мы приобрели собственное жильё! Даже не верится. Спасибо Елбасы, акиму, всем тем, кто заботится о многодетных семьях», - поблагодарила новоиспеченный новосел.



Как отметили в пресс-службе акимата Жаркаинскского района, данный дом восстановлен в рамках программы «Нұрлы жер». На эти цели с областного бюджета были выделены более 259 млн. тенге. Стоит отметить, что из областного бюджета выделены средства на реконструкцию ещё одного 60 квартирного дома в Жаркаинском районе.

Праздник отмечают и в Жаксынском районе, где новоселье отмечают 27 представителей социально-уязвимых слоев населения, среди них дети-сироты, многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и неполные семьи.

Кроме того, ТОО «Агрофирма TNK» в этом году построено семь 2-х квартирных домов, 6 из которых так же получат малообеспеченные семьи.

В целом, в Акмолинской области в сфере жилищного строительства запланировано ввести 5 тысяч квартир.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Жилье,
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