телерадиокомплекс президента РК
    18:51, 15 Март 2026 | GMT +5

    102-летний ветеран ВОВ проголосовал на референдуме в Уральске

    В Уральске свой голос отдал ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Скаленко. В этом году ему исполнится 102 года, передает агентство Kazinform.

    Фото: региональная служба коммуникаций

    Голосование прошло на дому. Ветерана посетили члены участковой комиссии, чтобы помочь ему проголосовать и обеспечить все условия.

    Фото: региональная служба коммуникаций

    Вениамин Пантелеевич встретил выездную группу комиссии торжественно. Надел пиджак, что подчеркнуло важность дня. Внимательно выслушав инструкции, он отметил свой выбор в бюллетене и аккуратно опустил его в переносную урну для голосования.

    Его боевой путь начался в составе 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии. Солдатом противотанковой обороны он участвовал в освобождении Будапешта, Вены и Братиславы. Сейчас фронтовик в добром здравии и готовится отметить 102-летний юбилей. Он говорит, что участвует в референдуме ради будущего страны и молодого поколения.

    — На душе легче стало. Что я всё-таки исполнил свой долг и свою обязанность. Желаю всем казахстанцам здоровья и успехов. Мир берегут люди и поэтому самое главное достижение наше, что мы бережём и я надеюсь, будем беречь мир. При мирной жизни мы будем лучше жить — отметил ветеран ВОВ.

    Фото: региональная служба коммуникаций

    Супруга ветерана Ксения Федосеевна всегда поддерживает мужа.

    Отмечается, что всего в регионе проживают шесть ветеранов войны и 783 труженика тыла.

    Теги:
    Уральск ЗКО Конституционная реформа Референдум-2026 Западно-Казахстанская область Ветераны
    Гульжан Тасмаганбетова
