102-летний ветеран ВОВ проголосовал на референдуме в Уральске

Голосование прошло на дому. Ветерана посетили члены участковой комиссии, чтобы помочь ему проголосовать и обеспечить все условия.

Фото: региональная служба коммуникаций

Вениамин Пантелеевич встретил выездную группу комиссии торжественно. Надел пиджак, что подчеркнуло важность дня. Внимательно выслушав инструкции, он отметил свой выбор в бюллетене и аккуратно опустил его в переносную урну для голосования.

Его боевой путь начался в составе 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии. Солдатом противотанковой обороны он участвовал в освобождении Будапешта, Вены и Братиславы. Сейчас фронтовик в добром здравии и готовится отметить 102-летний юбилей. Он говорит, что участвует в референдуме ради будущего страны и молодого поколения.

— На душе легче стало. Что я всё-таки исполнил свой долг и свою обязанность. Желаю всем казахстанцам здоровья и успехов. Мир берегут люди и поэтому самое главное достижение наше, что мы бережём и я надеюсь, будем беречь мир. При мирной жизни мы будем лучше жить — отметил ветеран ВОВ.

Супруга ветерана Ксения Федосеевна всегда поддерживает мужа.

Отмечается, что всего в регионе проживают шесть ветеранов войны и 783 труженика тыла.