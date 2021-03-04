102-летней бабушке помогли оформить документы туркестанские полицейские
Так, к полицейским Казыгуртского района обратились многочисленные внуки 102-летней жительницы района, обладательницы подвески «Алтын алқа» Каныт Садыковой о том, что у бабушки истек срок удостоверения личности. Также они попросил оказать помощь в оформлении документов ее сыну, которому из-за болезни трудно самостоятельно передвигаться. Тогда полицейские Казыгуртского района вместе с сотрудниками Центра обслуживания населения подготовили необходимые документы и вручили долгожительнице и ее сыну новые удостоверения личности. К сведению, 102-летняя бабушка воспитала 3 сыновей и 5 дочерей, имеет 38 внуков и 94 правнуков.
Пожилая жительница района и ее внуки выразили огромную благодарность инспектору миграционной полиции Казыгуртского РОП Есенжану Жанысбаеву за помощь в переоформлении документов.
Как отметили полицейские, в Казыгуртском РОП создана специальная мобильная группа из числа сотрудников миграционной полиции и районных ЦОУ по оказанию помощи в оформлении документов пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями.