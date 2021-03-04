102-летней бабушке помогли оформить документы туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники миграционной службы департамента полиции Туркестанской области с начала республиканской акции на постоянной основе оказывают всестороннюю помощь в определении правового статуса гражданам, не имеющим документов. Это граждане, имеющие на руках паспорта бывшего СССР, лица старше 18 лет, проживающие по свидетельствам о рождении, и другие. Всего с начала акции стражи порядка установили на территории области 389 лиц без документов, из которых 286 человек получили удостоверение личности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, к полицейским Казыгуртского района обратились многочисленные внуки 102-летней жительницы района, обладательницы подвески «Алтын алқа» Каныт Садыковой о том, что у бабушки истек срок удостоверения личности. Также они попросил оказать помощь в оформлении документов ее сыну, которому из-за болезни трудно самостоятельно передвигаться. Тогда полицейские Казыгуртского района вместе с сотрудниками Центра обслуживания населения подготовили необходимые документы и вручили долгожительнице и ее сыну новые удостоверения личности. К сведению, 102-летняя бабушка воспитала 3 сыновей и 5 дочерей, имеет 38 внуков и 94 правнуков.

Пожилая жительница района и ее внуки выразили огромную благодарность инспектору миграционной полиции Казыгуртского РОП Есенжану Жанысбаеву за помощь в переоформлении документов.

Как отметили полицейские, в Казыгуртском РОП создана специальная мобильная группа из числа сотрудников миграционной полиции и районных ЦОУ по оказанию помощи в оформлении документов пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями.