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1000 новых школ: как будут строить в Казахстане

13 Ноября 2021 13:40
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1000 новых школ: как будут строить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов прокомментировал строительство новых школ, которые планируют построить в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил Алихан Смаилов, в настоящее время по поручению Главы государства до конца 2025 года разрабатывается Дорожная карта в разрезе регионов по строительству 1000 школ.

«В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 200 из 1000 школ, в том числе 163 школы - за счет целевого строительства, 31 частную школу - за счет механизма подушевого финансирования, 6 школ - в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП)», - говорится в ответе Алихана Смаилова на депутатский запрос.

По информации первого заместителя главы Правительства, на целевое строительство школ в 2021 году трансфертами общего характера местным исполнительным органам выделено 95,7 млрд тенге. Дополнительно, в 2021 году в рамках программы «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы» на строительство 65 школ предусмотрено 40,1 млрд тенге.

«По состоянию на 1 октября 2021 года введено в эксплуатацию 165 школ (на 56 тыс. ученических мест), в том числе за счет целевого строительства - 52 школы, 122 частных школы (36 тыс. мест), 1 (2 тыс. мест) - в рамках ГЧП. По информации Министерства образования и науки, всего до конца года будет введено в эксплуатацию 311 школ, в том числе 145 школ за счет государственного бюджета, 4 школы за счет ГЧП, 162 - частные. Кроме того, в настоящее время министерством разрабатываются изменения и дополнения в нормы касательно оснащения организаций образования необходимым оборудованием и мебелью», - отмечает А. Смаилов.

По его словам, в соответствии с Бюджетным кодексом РК объемы трансфертов общего характера между республиканским и областным бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы в течение трех лет изменению не подлежат. В рамках строительства 1000 школ будет обеспечено строительство 101 школы с применением механизма ГЧП.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с ежегодным Посланием к народу Казахстана, поручил до 2025 года построить тысячу школ.


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#Правительство РК   #Образование   #Строительство   #Алихан Смаилов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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