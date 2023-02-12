100 тонн гуманитарного груза направила Армения в Турцию

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – 5 грузовиков со 100 тоннами гуманитарного груза из Армении впервые за 30 лет пересекли мост Маргара – закрытую границу между Арменией и Турцией. Помимо гуманитарной помощи, Армения ранее направила в Турцию группу спасателей МЧС для помощи в ликвидации последствий землетрясения. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Впервые за 30 лет грузовики пересекли мост Маргара – закрытую сухопутную границу между Арменией и Турцией. Армения направила 100 тонн гуманитарного груза – продукты питания, медикаменты, воду и другие предметы первой необходимости - в пострадавшие от разрушительного землетрясения районы Турции.

«Грузовики с гуманитарной помощью пересекли армяно-турецкую границу и направляются в пострадавший от землетрясения район. Рады оказать помощь», - написал в Twitter вице-спикер Национального собрания Армении, спецпредставитель Армении для переговоров с Турцией по нормализации отношений Рубен Рубенян.

Спецпредставитель Турции для переговоров с Арменией по нормализации отношений Сердар Кылыч в своем микроблоге в Twitter выразил благодарность армянскому коллеге.

«Я всегда буду помнить щедрую помощь, которую направил народ Армении, чтобы помочь облегчить страдания наших людей в разрушенном землетрясением районе Турции», - написал С.Кылыч.

8 февраля Армения направила поисково-спасительные группы МЧС в Сирию и Турцию для оказания помощи пострадавшим и в ликвидации последствий разрушительных землетрясений. Поисково-спасательный отряд из Армении развернул базовый лагерь и осуществляет спасательные работы в городе Адыяман.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией отсутствуют дипломатические отношения. Граница между странами закрыта с 1993 года. В настоящий момент грузоперевозки между Арменией и Турцией осуществляются через территорию Грузии. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений между странами. Армянскую сторону на переговорах представляет вице-спикер парламента Рубен Рубенян, турецкую – экс-посол Турции в США Сердар Кылыч. В октябре 2022 году Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Праге впервые провели личную встречу.

В понедельник, 6 февраля, произошло два землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

По последним данным, число жертв землетрясений в Турции превысило 21 тысячу человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

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