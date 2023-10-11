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    21:15, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    100 тысяч сеголеток карпа выпустили в реку Есиль в Астане

    рыба
    Фото: пресс-служба акимата города Астаны

    Столичное управление охраны окружающей среды и природопользования провело мероприятие по выпуску рыбопосадочного материала на реке Есиль в поселке Куйгенжар Астаны. В водоем выпустили 100 тысяч сеголеток сазана, передает агентства Kazinform со ссылкой на сайт городского акимата.

    Ежегодно профильное управление проводит зарыбление реки в рамках исполнения пункта 123 Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии AMANAT «Вместе с народом!».

    В год выпускается по 100 тысяч сеголеток семейства карповых и 100 тысяч годовиков белого амура.

    Процесс зарыбления осуществляется всеми рыбохозяйственными организациями, что имеет огромное значение для должного регулирования видовой численности рыбы в водной акватории республики.

    Сегодня из инкубационных цехов Бухтарминского нерестово-выростного хозяйства в реку Есиль выпущено 100 тысяч сеголеток карпа.

    рыба
    Фото: пресс-служба акимата города Астаны

     

    Осень – лучший сезон для зарыбления. Рыбопосадочный материал транспортирован специально оборудованными автомобилями на реку Есиль. Позже в этом году выпустят 100 тысяч годовиков белого амура.

    Теги:
    Сельское хозяйство Астана Экология
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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