100 тысяч казахстанцев обучат безопасности в горах Алматы по проекту «Тау Жүрек»

В Алматы в преддверии Международного дня защиты детей запустился проект «Тау Жүрек: Биік мәдениет», направленный на формирование культуры безопасного и ответственного поведения в горах, передает Kazinform.

Масштабная инициатива создана в поддержку президентской экологической кампании «Таза Қазақстан».

По словам организаторов, главная цель проекта — расширить рамки экологического просвещения и передать базовые знания о безопасности, эко-этике и горной культуре 100 тыс. жителей страны. Автор проекта — президент Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК, общественный деятель Нурсултан Шоканов. Инициатива особенно актуальна сейчас, когда в регионе реализуется важнейший проект «Алматинский горный кластер». Развитие инфраструктуры привлекает все больше людей, и уровень горной культуры должен этому соответствовать.

— Актуальность проблемы подтверждают цифры: из-за роста туристического потока количество происшествий в горах выросло почти на 30%. В основном в беду попадают неподготовленные молодые люди от 14 до 23 лет, и только за неполный 2025 год спасателям пришлось 69 раз оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим, — говорится в сообщении.

Программа Тау Жүрек меняет подход к массовому туризму, делая его осознанным и безопасным. Это долгосрочная программа, которая на разных этапах объединит всех: от воспитанников детских домов, школьников и студенческой молодежи до спортивного сообщества, блогеров, журналистов, педагогов и представителей власти, закрепив культуру уважения к высоте как новый стандарт жизни мегаполиса.

Первыми на маршрут ответственности вышли 50 воспитанников детского дома «Солнышко». 28 мая они отправились в первый образовательный поход. Чтобы показать, каким должен быть настоящий безопасный туризм, Федерация выставляет беспрецедентную команду сопровождения: на 50 детей — 10 педагогов, пять профессиональных гидов, врач и команда Службы спасения.

— Этот проект доказывает: общенациональная кампания «Таза Қазақстан» — это не просто про чистоту вокруг, это про системное воспитание характера и новую экологическую культуру. Горы не терпят случайных людей, а настоящая высота берется только через дисциплину и уважение к родной земле, — отмечают организаторы.

