Более 350 тысяч казахстанцев вовлечены в волонтерство

Волонтерство в Казахстане постепенно выходит за рамки разовых акций и становится частью устойчивой гражданской культуры. Такое мнение исполнительный директор Национальной волонтерской сети Татьяна Миронюк высказала в подкасте BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Казахстане растет не только число волонтеров, но и уровень их вовлеченности в социальные проекты. Сегодня в стране добровольческой деятельностью занимаются более 350 тысяч человек, а сами проекты становятся более системными и долгосрочными.

Как отметила спикер, официальная статистика формируется совместно с акиматами, местными исполнительными органами и сетью фронт-офисов, работающих во всех регионах Казахстана.

— Если после ковида у нас был некий спад, и их количество составляло около 200 тысяч, а ранее — 150 тысяч, то сейчас мы видим рост, — отметила она.

По словам Миронюк, важным показателем стало не только увеличение числа добровольцев, но и рост количества часов, которые они посвящают общественной деятельности.

— Количество отработанных часов одним волонтером возросло двукратно. То есть люди пришли в более системные проекты, более долгосрочные проекты, и это тоже важно учитывать, — пояснила она.

Наиболее востребованными направлениями остаются социальное, экологическое и событийное волонтерство. Кроме того, в стране активно развивается корпоративное и отраслевое добровольчество.

По информации Национальной волонтерской сети, за последние годы заметно выросло и число профильных организаций. Если в 2020 году в Казахстане насчитывалось 224 волонтерские организации, то в 2025 году их количество достигло 810.

Отдельно Миронюк рассказала о социальном портрете казахстанского волонтера. Несмотря на распространенное мнение о том, что волонтерство — преимущественно женская сфера, в Казахстане разница между мужчинами и женщинами минимальна.

— По миру считается, что у волонтерства женское лицо. В Казахстане разница всего около 3%. Мужчин лишь немного меньше, — отметила она.

По ее словам, если говорить о долгосрочных социальных проектах, то чаще всего в них участвуют люди старше 32 лет. При этом событийное и разовое волонтерство больше привлекает молодежь в возрасте от 21 года.

— Особая гордость Казахстана — серебряные волонтеры, люди старшего поколения 60–65 плюс, которые активно включаются в общественную деятельность. Наряду с ними развивается направление пробоно-волонтерства: профессионалы — юристы, врачи, педагоги и другие специалисты — оказывают помощь в своей сфере на добровольной основе, — отметила Татьяна Миронюк.

Подсчитать их вклад непросто: например, сколько часов профессиональный юрист посвятил бесплатной поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Но именно такие примеры показывают ценность волонтёрства, выходящую за рамки формальной статистики.

— Волонтерство в Казахстане постепенно выходит за рамки разовых акций и становится частью устойчивой гражданской культуры. Если еще несколько лет назад добровольцев чаще привлекали к крупным мероприятиям, то сегодня все больше казахстанцев участвуют в долгосрочных социальных, экологических и образовательных проектах. Сегодня в стране работают Национальный и 20 региональных фронт-офисов волонтеров, координирующих деятельность добровольцев по всей стране. Государство постепенно создаёт условия для признания и развития волонтёрской деятельности. Чем шире она становится, тем больше появляется стимул у самих волонтёров открыто фиксировать свой вклад. В этом смысле можно говорить об «отбеливании» — в хорошем значении слова: деятельность становится прозрачной, официально признанной и поощряемой, — считает спикер.

Одним из главных трендов 2026 года стала цифровизация волонтерской сферы. В январе Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал идею создания цифрового паспорта волонтера. По словам Главы государства, добровольческое движение должно развиваться вместе с технологической трансформацией стран.

Отдельные цифровые решения уже начали внедрять в регионах. Так, в Алматы акимат анонсировал запуск новой модели волонтерства с элементами геймификации. Для добровольцев планируют внедрить систему цифрового учета достижений и внутреннюю мотивационную валюту Volu-Coins.

Эксперты считают, что развитие цифровых платформ поможет сделать волонтерство более прозрачным и системным. Кроме того, это позволит государству точнее оценивать вклад добровольцев в социальную сферу и формировать единые механизмы поддержки активных граждан.

Кроме того, в 2026 году Казахстан активно продвигает волонтерскую повестку на международном уровне. Именно по инициативе Казахстана Генеральная Ассамблея ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров в целях устойчивого развития. После пандемии и крупных паводков волонтерское движение в Казахстане стало восприниматься не только как помощь на мероприятиях, но и как важная часть системы общественной поддержки и реагирования на чрезвычайные ситуации.