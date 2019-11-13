100 семей в Арыси получили новое жилье

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне Баламекен города Арыси 100 семей получили новое жилье за счет благотворительного фонда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В ходе торжественного мероприятия первый заместитель акима Туркестанской области Косман Айтмухаметов и директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов, а также генеральный директор группы компаний «Верный Капитал» Ерлан Оспанов вручили ключи новоселам.





Отметим, строительство 50 домов типа «дуплекс» на сегодня полностью завершено, жилые строения оснащены кухонной мебелью и бытовой техникой. Кроме того, благоустроены прилегающие к домам 10 соток.





Микрорайон подключен к городской инфраструктуре, асфальтированы автодороги, проложены тротуары для пешеходов, установлена детская игровая площадка, высажены деревья на участках и вдоль тротуаров.





«В те дни вся страна разделила переживания наших сограждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Арысь и лично ознакомился с ситуацией. Кроме того, Премьер-Министр РК каждую неделю инспектировал ход восстановительных работ. За столь короткое время в городе была проведена масштабная работа. Это еще раз доказывает единство и согласие нашего народа», - отметил К. Айтмухаметов.

На строительство нового микрорайона, расположенного возле дендропарка, благотворительный фонд выделил 850 млн тенге. Новоселами стали многодетные и малообеспеченные семьи, дети-сироты и лица с ограниченными возможностями.





«Арысь восстанавливали всей страной. Мы также решили внести свой вклад в восстановление города. Поэтому учредитель нашего Фонда принял решение расширить и продолжить проект «Баламекен», направленный на строительство домов для нуждающихся в жилье казахстанцев», - сказал М.Айтмагамбетов.

В ходе мероприятия первый заместитель акима области посетил несколько домов и лично поздравил жителей. Проект стал результатом успешного сотрудничества Фонда Булата Утемуратова в партнерстве с группой компаний «Верный Капитал» с акиматом Туркестанской области.















