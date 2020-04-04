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100 семьям раздали продукты предприниматели в Туркестанской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Апреля 2020, 21:16
100 семьям раздали продукты предприниматели в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Жетысайские предприниматели раздали продукты питания 100 семьям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В Жетысайском районе в настоящее время объявлен карантин, а контрольно-пропускные пункты работают круглосуточно. На сегодня существует и страх среди местного населения. Однако, в такой сложной ситуации, малообеспеченные семьи данного района не остаются без внимания.

Бизнесмены Жетысайского района Болат Тлеужанов и Бахтияр Козыбаев, в рамках благотворительной акции, раздали 100 малообеспеченным и многодетным семьям продукты питания, каждой на сумму в 20 тысяч тенге. Общая сумма, потраченная на данную благотворительность, составила 2 миллиона 160 тысяч тенге.

«На сегодня население испытывает трудности из-за чрезвычайной ситуации в стране. В такой трудный период меценаты и спонсоры стараются помогать нуждающимся людям. И не мало предпринимателей, которые выделяют средства в специальный фонд. Самое главное - это предотвратить эпидемию и спасти нашу страну от любых болезней», - сказал Болат Тлеужанов.
Еще несколько предпринимателей района раздали 50 семьям 50 мешков муки.

Отметим, на сегодня в Жетысайском районе проживает 178 тысяч человек.


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