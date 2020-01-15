100 резервистов назначат на должности в текущем году – Президент РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году 100 человек, вошедшие в Президентский кадровый резерв, будут назначены на должности. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сегодняшняя молодежь – будущее системы государственного управления. Мы от каждого из вас ждем новые идеи, способствующие развитию нашей страны, и результативную работу. В скором времени мы отправим вас на ответственную службу в государственные органы и национальные компании. В настоящее время уже 55 человек назначены на новые должности. Поздравляю. Это только начало большой работы. Планируется, что в этом году 100 человек из резерва будут назначены на должности», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время встречи с участниками Президентского кадрового резерва в Акорде.
«Конечно, было бы хорошо, если среди вас есть те, кто добился значительных успехов в сфере бизнеса. В этом направлении нужно предпринимать инициативы, которые станут эффективными для развития страны», - добавил Президент.
Ранее Глава государства заявил, что работа по Президентскому кадровому молодежному резерву будет продолжена.
Напомним, сегодня, 15 января, в Акорде проходит встреча Главы государства с представителями Президентского молодежного кадрового резерва.
Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов.
Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.
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