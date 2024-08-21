100% решен вопрос с жильем для пострадавших от паводка в Сырымском районе ЗКО - акимат

В Западно-Казахстанской области состоялось торжественное вручение ключей от 100 новых домов, построенных на средства ОФ «Қазақстан халқына», передает агентство Kazinform.

Фото: акимат ЗКО

- Сегодня состоялось торжественное вручение ключей от 100 новых домов, построенных на средства ОФ «Қазақстан халқына». Также в начале августа были вручены ключи еще от 14 домов, таким образом построено 114 домов в Сырымском районе: с. Уленти – 40, с. Жымпиты – 48, Булдырты – 25 и 1 дом в селе Көздіқара. Один из микрорайонов в с. Жымпиты, где построены новые дома, получил название «Қазақстан халқына», - сообщили в пресс-службе акима ЗКО.

Фото: акимат ЗКО

Новоселов поздравили аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев и председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев.

- Фонд «Қазақстан халқына» был создан по поручению Президента и выполняет важную миссию — быть рядом с нашими согражданами в трудное время. В этом году несколько регионов нашей страны пострадали от разрушительных паводков, и сегодня мы с радостью вручаем ключи от новых домов, построенных в Сырымском районе. Хочу отметить, всего при участии фонда «Қазақстан халқына» будет построено 627 домов в 20 населенных пунктах 5 регионов страны. На сегодня 257 семей уже отметили новоселье. Благодаря помощи наших меценатов и совместной работе акимата Западной-Казахстанской области, строителей и фонда «Қазақстан халқына», построено 114 новых домов в Западно-Казахстанской области, — отметил Болат Жамишев.

Фото: акимат ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области выразил благодарность строителям за высокие темпы работ и ОФ «Қазақстан халқына» за поддержку при ликвидации последствий ЧС и подчеркнул, что строительство нового жилья, не только решит проблемы пострадавших от паводков, но и обеспечит значительный вклад в развитие Сырымского района.

- Глава государства поручил обеспечить граждан, пострадавших от паводка, всеми необходимыми условиями. В этой связи, мы делаем все возможное, чтобы жители ЗКО, которых коснулось стихийное бедствие, вовремя получили жилье и положенные денежные компенсации. Большую поддержку в этом оказывают меценаты и неправительственные организации. Благодарю Общественный фонд «Қазақстан халқына» за вклад в строительство новых домов для западноказахстанцев, — сказал Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

Возведение типовых домов площадью 80 кв. метров стартовало после подписания меморандума между Фондом и акиматом ЗКО. Акимат Западно-Казахстанской области определил и выделил земельные участки под строительство новых домов в зонах, не подверженных подтоплению, а также обеспечил подведение необходимой инженерной инфраструктуры. Контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ осуществлен акиматом области, совместно с местными общественными активистами.

Фото: акимат ЗКО

Всего, в рамках ликвидации последствий паводков, ОФ «Қазақстан халқына» выделил более 16,5 млрд тенге на строительство домов в сельской местности для 627 семей в Западно-Казахстанской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях.