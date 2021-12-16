100 рассказов о независимости: Создание Вооруженных Сил суверенного Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости». Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.

Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги.

Создание Вооруженных Сил суверенного Казахстана

Мухтар АЛТЫНБАЕВ, государственный и военный деятель, Халық Каһарманы, генерал армии

Я был участником последнего Всесоюзного офицерского собрания Советской армии. На тот момент сложилась сложная и опасная ситуация: Советского Союза нет, а Советская Армия есть. На этом собрании никто не мог точно сказать, что будет дальше. Было неизвестно, кто возглавит армию с ядерным оружием. Последний министр обороны СССР Е. Шапошников оказался в «тупике».

Участники собрания, не сумев найти решения вопросов, потребовали от президентов стран СНГ дать разъяснения по текущей ситуации. Мы, пять тысяч генералов и полковников, находясь в Кремлевском дворце съездов, ждали их долго. Всем важно было понять, что ждет Советскую Армию и ее вооружение.

В специальном телепроекте «Как делалась история», посвященном 25-летию Независимости страны, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев вспоминал: «Я сказал, нужно пойти и объяснить ситуацию, призвать их к спокойствию». Президент Украины сказал: «Нет, не пойду». Ситуация стала осложняться. Когда Н.А. Назарбаев и Б.Н. Ельцин прибыли во Дворец, зал был полон военных. В Президиуме находились три человека. Е. Шапошников старался продолжить собрание, однако никто его не слушал. В конце концов он вышел из президиума.

И только спустя много лет можно понять его беспомощность. Министр обороны оставил своих генералов и вышел из зала. Тогда Нурсултан Абишевич догнал и вернул его на место. Все ждали, что будет выступать Борис Ельцин. Однако на трибуну поднялся Н.А. Назарбаев и с аргументированной речью дал обстоятельные разъяснения. Тогда я впервые увидел Елбасы. Меня охватило чувство особой радости. Пересматривая сложившуюся ситуацию, мы понимаем, что она была очень опасной: ядерное оружие осталось без хозяина, армия – без главнокомандующего. Я думаю, тогда весь мир вздрогнул.

Чтобы строить новое государство и проводить реформы, необходимо было создать надежную военную систему. Поэтому с момента обретения независимости среди важнейших задач государство особое внимание уделяло армии, способной надежно защитить суверенитет, территориальную целостность страны, мирную и спокойную жизнь нашего народа. Это направление всегда находилось в зоне особого внимания Елбасы.

Хотя я не могу перечислить все трудности того времени, но, чтобы быть последовательным, упомяну несколько из них. В первые годы независимости многие представители военного руководства уехали из Казахстана на историческую родину, а профессионалов среди нас осталось мало. Когда я служил в Туркменистане, несколько раз просил перевода на Родину, но не было должности. И наконец, к нашему счастью, мы обрели независимость, о которой мечтали наши предки. И тогда Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев дал поручение срочно собрать казахских военных, находящихся вдали от Родины. Благодаря этому в 1992 году я вернулся в Казахстан.

Сначала я был назначен командиром корпуса, но спустя некоторое время первый министр обороны Республики Казахстан Сагадат Нурмагамбетов предложил возглавить изрядно потрепанные на тот момент Военно-воздушные силы. От предложения Сагадата Кожахметовича я несколько раз отказывался, но позже сам Елбасы пригласил и возложил эту ответственную работу на меня.

Годы создания самостоятельной армии Казахстана были очень сложным периодом. 8 мая 1992 года мне позвонили и срочно вызвали в резиденцию в Алматы. Я тогда был командиром корпуса, приехал в резиденцию, там уже находился С. Нурмагамбетов. Я доложил: «Прибыл по Вашему приказанию», на что он сказал, что мы приглашены по приказу Президента. Так мы просидели около пятидесяти минут, не понимая происходящего. Через час вышел Нурсултан Абишевич, и сказал: «Теперь в СНГ больше нет общей объединенной армии, Президент России Борис Ельцин подписал Указ о создании Вооруженных Сил России». Затем на наших глазах Президент Казахстана подписал Указ «О создании Вооруженных Сил Республики Казахстан». С этого момента огромная армия Советского Союза ушла в небытие, и началась история нашей армии.

Елбасы назначил Сагадата Нурмагамбетова министром обороны Республики Казахстан и присвоил ему звание генерал-полковника. В Казахстане была заложена правовая основа оборонной отрасли. В то же время в военной сфере было много актуальных вопросов, которые требовали оперативного решения. В условиях вывода наших войск из состава распавшегося СССР и перевода в юрисдикцию Казахстана, остро стояла задача обеспечения сохранности вооружения, военной техники, материальных средств и баз, не допустив снижения боеготовности войск. Несмотря на отсутствие опыта самостоятельного военного строительства и трудности переходного периода, под непосредственным руководством Верховного Главнокомандующего нам удалось в короткие сроки создать свои Вооруженные Силы. Это историческая истина, вписанная в летопись независимости.