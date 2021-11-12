100 рассказов о независимости: Сенат стабилизирует политическую систему страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости». Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги.

Омирбек БАЙГЕЛЬДИ - первый председатель Сената РК в 1996-1999 годах, доктор экономических наук.

В первые годы Независимости соседняя Россия провела денежную реформу и оставила нас с «деревянными» рублями. Не осталось ничего, что можно было купить за деньги. Люди были сбиты с толку. Но Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев нашел пути решения этой проблемы. Он действовал энергично, никому не сказав, напечатал за границей собственную государственную валюту, и доставил ее на Родину. Место для хранения этого финансового фонда оказалось только в нашей Жамбылской области. Новую валюту привезли самолетом и доставили в секретное место.

Только тогда, с настоящим тенге в кармане, мы поняли, что наша Независимость реальна. Нас окрыляло чувство, что у нас есть своя страна, свой собственный тенге. Это была одна из побед за тот короткий период, каких затем было немало.

Судьбой мне было предначертано находиться каждый раз в стане сторонников двухпалатного Парламента. В то время в соседних республиках с однопалатной парламентской системой политическая ситуация часто обострялась, в связи с этим в Казахстане наблюдалась необходимость создания двухпалатного Парламента. Сенат должен был стабилизировать политическую систему молодого государства.

Я на протяжении многих лет проработал на государственной службе областного уровня. Пережил многое, были и хорошие события, и трудные времена. Когда Елбасы предложил мне стать председателем Сената Парламента Республики Казахстан, я согласился. В те времена мы согласованно, сообща принимали множество законов, необходимых для развития страны.

Сегодня некоторые граждане задают такой вопрос: «Зачем нам нужен Сенат?». И тогда приходит ответная мысль – почему граждане США, Франции, Великобритании и других развитых стран не задают аналогичный вопрос? В этих государствах двухпалатная парламентская система успешно действует уже многие годы.

Если думать на перспективу, то для сохранения социального спокойствия особая роль отводится качеству создания и принятия правовых актов, законов. Обычно законопроект после разработки проходит обсуждение в Мажилисе Парламента, а затем, после одобрения, поступает в Сенат. После тщательного обсуждения в обеих палатах Парламента проект закона идет на подпись Президенту. Мы должны учитывать это, когда говорим об эффективности Парламента и законов, которые он рассматривает и принимает.

Наверное, и в наши дни у двухпалатной системы есть свои критики и оппоненты. Но я считаю, что казахстанский Парламент, состоящий из Мажилиса и Сената, уже давно доказал свою эффективность и жизненную необходимость в сложном процессе становления и развития нашей независимости.