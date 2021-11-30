100 рассказов о независимости: Председательство Казахстана в ОБСЕ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости». Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.

Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги.





Председательство Казахстана в ОБСЕ – триумф народа и его Лидера

Канат САУДАБАЕВ

Государственный деятель, дипломат

Елбасы Нурсултан Назарбаев с первых дней независимости понимал, что для успешного строительства нового государства как воздух необходимы устойчивые благоприятные внешние условия. Именно этим продиктованы его невероятная внешнеполитическая активность, интеграционные и миротворческие усилия. Исходя из весьма сложного геополитического положения нашей страны, он избрал единственно верную стратегию своей внешней политики. Это многовекторность и центризм, которые всегда давали свободу маневра, возможность адекватного и своевременного реагирования на самые неожиданные вызовы стремительно меняющегося мира.

Мне посчастливилось быть участником его встреч, переговоров с королями, президентами и премьер-министрами великих держав и других стран, руководителями крупнейших международных организаций. Мировых лидеров всегда поражали и удивляли абсолютное достоинство, внутренняя энергетика, высокий интеллект и глубокая эрудиция Нурсултана Абишевича. Ключевые темы и самые острые вопросы переговоров он всегда знал досканально, практически никогда не пользовался тезисами, которые готовил его аппарат.

У Нурсултана Абишевича – твердая аргументированная позиция в отстаивании национальных интересов. В то же время, он как никто умеет внимательно слушать и понимать партнера, проявлять готовность к разумному компромиссу. Поэтому практически все его переговоры, несмотря ни на какие сложности, заканчивались достаточно успешно.

Со многими коллегами у него складывались добрые человеческие отношения. Со многими из них они сохраняются до сих пор. Поэтому именно этот актив – большой международный опыт, его огромная политическая воля и целеустремленность в решении поставленных задач – стал главным ресурсом обеспечения еще одного беспрецедентного успеха Казахстана на международной арене. Я имею в виду председательство Казахстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Начиная с 2003 года, со дня подачи нашей заявки на председательство в этой уважаемой международной организации, Нурсултан Абишевич постоянно и настойчиво на всех своих встречах, переговорах активно продвигал этот вопрос. Одним из ключевых мероприятий в этом марафоне стала его встреча в сентябре 2006 года с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим. В процессе подготовки встречи двух президентов госсекретарь США того времени Кондолиза Райс просила нас не поднимать этот вопрос в Белом доме, обещая на своем уровне поддержать нашу заявку. Сказала: «Мы найдем формат поддержки, постараемся решить. Не сегодня – так завтра, не завтра – так послезавтра».

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, в то время министр иностранных дел, и я, как посол США, сообщили Нурсултану Абишевичу об этом пожелании от Кондолизы Райс. Однако на встрече в Овальном кабинете Нурсултан Абишевич обратился с настойчивой аргумментированной просьбой к президенту Бушу поддержать председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году именно здесь и сейчас. В итоге он достиг важнейшей цели, и США твердо и однозначно поддержали наше председательство.

Именно с этого дня Нурсултан Абишевич практически в режиме ручного управления постоянно, целенаправленно занимался подготовкой и проведением нашего председательства, венцом которого стала организация после долгого одиннадцатилетнего перерыва Саммита ОБСЕ в Астане с участием 56 государств-членов и руководителей 40 международных организаций. Более того, Нурсултану Абишевичу удалось привести к общему знаменателю интересы всех этих стран и добиться единогласного принятия исторической Астанинской декларации.

Конечно, это был общий успех лидеров государств-участников организации. Но все они единодушно и справедливо отметили выдающийся вклад Нурсултана Назарабаева в обеспечение, как они назвали, «астанинского прорыва». 1-2 декабря 2010 года, в дни проведения исторического Саммита ОБСЕ в Астане, внимание всей мировой общественности и ключевых средств массовой информации было сфокусировано на столице Казахстана, на его лидере.

Наш народ смог ярко и убедительно показать миру, что Казахстан – это уважаемое состоявшееся государство, которое имеет солидный организационный, интеллектуальный потенциал, высокопрофессиональную внешнеполитическую службу. А во главе нашей страны стоит выдающийся политик и государственный деятель Нурсултан Абишевич Назарбаев, который вносит все возрастающий вклад в обеспечение всеобщего мира и международной безопасности.