100 рассказов о независимости: Перенос столицы изменил судьбы тысяч людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости». Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.

Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги.

«Настоящие герои, истинные патриоты» – культурный вызов для творческой волны

Толеген МУХАМЕДЖАНОВ

Государственный и общественный деятель, композитор





18 октября 1997 года, в День духовного согласия, в Казахстане прошло большое мероприятие. Синхронно по стране за праздничный стол сели 60 тысяч человек. Это были благотворительные обеды, организованные Ассамблеей народа Казахстана в областях и районах благодаря поддержке отечественных и зарубежных спонсоров. Нам удалось собрать более 120 тысяч долларов США. За каждым столом прозвучали молитвы, благословения, бата. Событие получило широкий резонанс в СМИ.

А 5 ноября 1997 года были проводы государственных символов нашей страны из Алматы в Акмолу. На мероприятие пригласили деятелей культуры и искусства: Ермека Серкебаева, Розу Багланову и других, в том числе меня. После окончания церемонии был прием. Нурсултан Абишевич обходил всех и в итоге подошел ко мне, поблагодарил за День духовного согласия: «Толеген, ты провел очень нужное, необходимое, замечательное мероприятие. Спасибо тебе!».

В декабре того же года он наградил меня орденом «Парасат». Тогда этот орден очень редко давали. Вскоре меня пригласили в столицу работать заместителем акима. Это был непростой период, но мы планомерно создавали творческие коллективы в молодом городе, ставшем символом независимости.

Первым был создан оркестр казахских народных инструментов. Репетиционных залов не было, поэтому первые репетиции проходили в здании «Страйк клуба». Помню, когда я приехал на репетицию оркестра, клуб находился в разобранном состоянии, в помещении чувствовался сильный холод. Стульев и столов не было, музыканты сидели на кирпичах, на них же раскладывали ноты. Дирижер жил там же, дверь в его комнату была заложена одеялом. Вот в таких условиях зарождался первый оркестр.

В апреле 1998 года состоялась презентация оркестра, замечательный концерт прошел во Дворце «Жастар», потому что Конгресс-холла тогда еще не было. Творческий коллектив состоял из 80 музыкантов. По зову души они приехали в столицу, смогли здесь реализовать себя, стать личностями. Например, музыкант и хормейстер Ержан Даутов, дирижер Абзал Мухитдинов и многие другие. Каждый, в меру своих возможностей, делал то, что он должен был делать для развития культуры в молодой столице.

Я считаю, что те люди, которые приехали в Астану в первый год становления столицы, являются настоящими патриотами.

Перенос столицы трудно переоценить. Кто бы что ни говорил, это было глобальное и неповоторимое событие. Оно всколыхнуло страну, изменило судьбы тысяч людей, в том числе и мою. Я – композитор, творческий человек, но здесь стал чиновником.

На пустом месте, с нуля создавали Театр оперы и балета имени Куляш Байсеитовой. В декабре 1999 года, на День Независимости, мы сделали с первым творческим коллективом правительственный концерт.

После концерта мне позвонил аким Астаны Адильбек Джаксыбеков и озвучил поручение Главы государства о необходимости создать Театр оперы и балета. Видимо, Нурсултан Абишевич почувствовал, что молодые артисты столицы могут сделать больше, так сказать, прыгнуть выше головы.

Я принял это как личный вызов. Не было рабочей сцены, оборудования, ничего, даже артистов балета. В мае на концерт мы пригласили в Астану хореографическое училище имени Селезнева. Я собрал их в Конгресс-холле и уговорил работать в новой столице! Все выпускники приехали в Астану. Ребят надо было где-то размещать. Для них освободили одно общежитие, в каждую комнату провели воду. Я лично каждого расселял по комнатам, раздавал ключи.

Через 7 месяцев, в октябре 2000 года, мы открыли театр тремя постановками: опера Мукана Тулебаева «Биржан Сара», балет «Лебединое озеро» Чайковского и опера Верди «Травиата». После премьеры я зашел к ребятам и поблагодарил их: «Низкий поклон Вам! В пояс, до земли! Вы герои!». Трудно переоценить их поступок. Эти 18-летние ребята и девчата покинули родной дом, приехали в Астану и создали замечательный балет, один из лучших в мире. Все это стало возможным благодаря гениальному решению Елбасы построить новую столицу суверенного Казахстана.