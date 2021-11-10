100 рассказов о независимости: Отказ от ядерного оружия - выбор мирного вектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости» (ссылка https://100angime.kz/) Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги.

Отказ от ядерного оружия: выбор мирного вектора.

Тулеутай Сулейменов, п ервый министр иностранных дел независимого Казахстана.

Одним из первых решений Казахстана в период «парада суверенитетов» стали закрытие Семипалатинского ядерного полигона и добровольный отказ от атомного оружия. Полигон Указом Президента Нурсултана Назарбаева был закрыт уже 29 августа 1991 года, и это стало сигналом всему миру, что наша страна де-факто вступила в эпоху Независимости.

Нурсултан Абишевич Назарбаев закрыл Семипалатинский полигон против воли Кремля, в очень непростых геополитических условиях. Многие все еще жили прошлым и имели виды на смертоносный полигон и его инфраструктуру. Одновременно с этим в самой стране у наиболее радикализованной части общества все еще циркулировали «имперские настроения». Некоторые недальновидные «эксперты» и даже представители политического истеблишмента призывали оставить ядерное оружие, чтобы «нас боялись».

Здесь важно отметить, что ядерный полигон принес нашему народу, нашей земле огромный ущерб и стал трагедией для многих поколений казахстанцев. Я сам родом из Семипалатинска и не понаслышке знаю о последствиях испытаний на ядерном полигоне, о той человеческой боли, которую он принес многим людям. Помню, как в 1980-х годах я работал в Москве в центральном аппарате Министерства иностранных дел Советского Союза. Тогда мне довелось посетить Институт США и Канады и посмотреть документальный фильм о взрывах на Семипалатинском полигоне и их последствиях. Признаюсь честно, это было настолько страшно, что у меня текли слезы.

Поэтому в мире добровольный отказ Казахстана от ядерного оружия был воспринят с восторгом. На имя Президента шли бесконечные письма и телеграммы благодарности. Многие уже тогда понимали, что Казахстан фактически добровольно отказывается от четвертого ядерного арсенала в мире – это 1200 ядерных боеголовок. Такого в истории еще никто не делал! Я своими глазами видел, какими громкими аплодисментами и восклицаниями встречали Нурсултана Назарбаева на 47-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в 1992 году. Наш голос в один момент стал очень весомым.

Сразу после этого в режим тишины вошли крупнейшие ядерные полигоны мира: Новая Земля в России, Лобнор в Китае, Муруроа во Французской Полинезии и Невада в США. Едва получив шанс на ведение самостоятельной политики, Казахстан задал мирный вектор глобальным переговорам по всеобщему разоружению. Позже историческую дату 29 августа в ООН объявят Международным днем действий против ядерных испытаний.

С момента закрытия полигона, выступая на глобальных форумах по всему миру, от Вашингтона до Сеула, Нурсултан Назарбаев всегда повторял, что международному сообществу нужны договоры о всеобщем запрете ядерных испытаний, нераспространении и сокращении ядерного оружия. Это встречало всеобщую поддержку у лидеров государств и искреннюю благодарность за миротворческие инициативы Нурсултана Абишевича, которые помогают изменить наш мир к лучшему.