100 рассказов о независимости: Накануне первых выборов - встреча с Президентом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости». Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.

Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги.





Накануне первых выборов: встреча с Президентом

Ирак ЕЛЕКЕЕВ

Государственный и общественный деятель, Заслуженный юрист РК

Моя первая встреча с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым состоялась 15 сентября 1991 года, в один из судьбоносных периодов нашей истории – накануне первых всенародных президентских выборов в независимом Казахстане. В то время я работал начальником управления юстиции Гурьевской (ныне Атырауской) области и председателем областной избирательной комиссии. Будущий Президент приезжал на два дня для встречи со своими избирателями. И здесь надо отметить, что в тот момент он был крайне загружен – причем настолько, что первый министр юстиции независимого Казахстана Галихан Ержанов звонил мне и жаловался, что не может попасть на прием к Нурсултану Назарбаеву, который почти все время проводил на заседаниях Верховного совета. Нурсултану Абишевичу меня представил первый секретарь областного комитета коммунистической партии Газиз Алдамжаров, который сказал: «Это Ирак Елекеев, наш юрист. Он является председателем облизбиркома». Вот так сложилась судьба – и эти два дня запомнились мне на всю жизнь.

Одна из встреч кандидата проходила в городе Кульсары Эмбинского (ныне Жылыойского) района. Нурсултан Абишевич тщательно и скрупулезно готовился к каждому собранию, писал основные тезисы, изучал национальный и языковый состав аудитории, ее профессиональную специализацию, наиболее проблемные вопросы. Со своей стороны я рассказал Нурсултану Абишевичу, что здесь народ многонациональный, вопросов будет много, и они будут задаваться как на казахском, так и на русском языках. То есть, предстоит серьезный диалог.

Потом я заглянул в список спикеров, которые представляли наиболее многочисленные группы избирателей: должны были выступить Герой Социалистического труда, учитель, врач, нефтяник и строитель. Почему строитель? Как вы знаете, в Атырауской области была самая большая в Советском Союзе строительная площадка – месторождение «Тенгиз», где работали люди буквально со всего СССР и дальнего зарубежья.

В общем, изучив этот список, я предложил Елбасы включить туда судью. «Если мы не дадим слово судье, то зачем я сижу здесь?» – спросил я. Президент выразил сомнение, правильно ли просить выступить представителя судебной власти, которая является независимой и при этом не участвует в электоральных процессах. Я постарался убедить Нурсултана Абишевича, что знание проблем в судебной системе позволит решить многие наболевшие вопросы наших граждан. В итоге Президент согласился, и на встрече с довольно продолжительной речью выступила судья Гульнар Карабалина, которая, действительно, очень много рассказала о текущих судебных проблемах и способах их решения. К слову, Гульнар Карабалина все последующие три десятилетия безупречно проработала в судебной системе Атырауской области и в начале 2020 года вышла на заслуженный отдых.

Помню, в перерыве между встречами произошел курьезный случай: мы хотели угостить Нурсултана Абишевича чаем с молоком, но мой заместитель мне сказал: «Ирак, я чай сделаю, но молоко не обещаю». Такое сложное было время, что даже базовые продукты находились в дефиците. Честно говоря, и воды очищенной не хватало – мы пили воду из-под крана.

Конечно, Президент произвел тогда на меня огромное впечатление – чуткий, отзывчивый, старавшийся всегда быть в курсе всех проблемных вопросов. Перед отлетом в Алматы он подозвал меня и спросил: «Какие еще проблемы есть в судебно-правовой системе на региональном уровне?». Я рассказал: «Нурсултан Абишевич, в России Борис Николаевич Ельцин все здания районных комитетов партии передает судебной власти. Может быть, мы тоже рассмотрим этот опыт?» Тогда в России уже была ликвидирована руководящая и направляющая роль Коммунистической партии. «И у нас будет так», – уверенно сказал Нурсултан Назарбаев. С Президентом согласился даже первый секретарь областной компартии Газиз Алдамжаров. Через 3-4 месяца руководящая роль Коммунистической партии была ликвидирована. Все здания райкомов не только в Атырауской области, но и по всему Казахстану передали судам.

Кроме того, приглашение в спикеры судьи стало поводом в целом обсудить независимость трех ветвей власти, теорию Монтескье, объективность и непредвзятость судей. В своей предвыборной программе и во время поездок по регионам Нурсултан Абишевич всегда делал особый акцент на этом направлении. Тогда же Президент поддержал нашу идею перевести на хозрасчет нотариат. В то время денег в бюджете на их содержание не было, и наш довод о том, чтобы отдать нотариусы в частный сектор, являлся убедительным. Позже так поступили и с судебными исполнителями. Таким образом, благодаря Лидеру нации сформировался институт частного нотариуса и частного судебного исполнителя. Сегодня они работают без государственных вливаний.

Анализируя сегодня события 1991 года, приходиться констатировать, что это были очень тяжелые времена, молодое государство испытывало множество проблем. Но, к счастью, люди поверили Нурсултану Назарбаеву и поддержали его подавляющим большинством голосов на первых в истории страны всенародных президентских выборах. Как председатель областного избиркома, я могу уверенно сказать, что авторитет Нурсултана Абишевича среди избирателей был непререкаем, люди связывали с ним успешное будущее нашего народа. И они были абсолютно правы.