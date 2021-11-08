100 рассказов о независимости: Глобальная консолидация - первый Всемирный курултай казахов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости». Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги.

Глобальная консолидация: Первый Всемирный курултай казахов

Сайран КАДЫРУЛЫ

Государственный деятель Монголии, дипломат

В конце июня 1990 года я вернулся из Каира, а в июле был избран депутатом Великого Хурала Монголии. Осенью того же года, основав монгольское мусульманское общество, в 1991 году от имени этой организации я впервые повез 25 казахских детей на обучение в Стамбул. Там услышал, что состоится встреча с представителями казахской диаспоры, и для этого в Стамбул приезжает делегация Казахстана во главе с Нурсултаном Назарбаевым, который тогда стал Президентом Казахской ССР.

В обозначенный день в аэропорт Ататюрка съехались тысячи казахов. В составе делегации Казахстана было около ста человек, в том числе Сыздык Абишев, Еркегали Рахмадиев, Калдарбек Найманбаев, Шерхан аға Муртаза, Уакап Кыдырханов, Алтынбек Коразбаев, Мaрс Уркимбаев, Берлин Иришев и другие.

После того, как завершились приветствия, я представился Ереке (Рахмадиеву) и попросил устроить встречу с Президентом. Ереке – человек открытый, сразу же переговорил с одним из помощников Президента (если не ошибаюсь, это был Имангали Тасмагамбетов) и сказал, что завтра вечером в гостинице «Мармара Этап» состоится встреча с казахами, и тогда появится возможность для разговора.

В своем выступлении я, обращаясь к Нурсултану Абишевичу, вкратце изложил свои пожелания по 6-7 вопросам. Они касались того, насколько теперь во внутренней и внешней политике казахского народа будут учтены судьбы казахской диаспоры, живущей по всему миру; не настала ли пора созвать курултай казахов и создать организацию, кототорая займется объединением казахов.

Я завершил свое выступление вопросом: «Уважаемый Президент, Вы приглашаете советников, помощников из-за рубежа. Есть уважаемый Далeлхaн Жaнaлтaй, которого называют живой энциклопедией демократического парламента, который 50 лет был депутатом в парламенте Тайваня, есть профессора-казахи, преподающие в университетах Пекина и Улан-Батора, есть предприниматели, делающие бизнес в Европе. Уверен, каждый из этих людей способен внести вклад в развитие независимого Казахстана».

Когда я сказал о Далелхан аға, Нурсултан Абишевич посмотрел на меня и сказал: «А где этот человек? Пришлите его ко мне». Я сообщил, что он находится в Тайване, принимает участие в собрании. Краем глаза я заметил, что Калдарбек Найманбаев, сидевший в задних рядах, написал что-то на бумаге и передал Президенту.

Затем выступили еще 3-4 человека, после них на трибуну поднялся Нурсултан Назарбаев. Он заявил, что Союз писателей Казахстана собирается провести Всемирный курултай казахов в Алматы в марте следующего года. Сидевшие горячо аплодировали этому. В тот же день с Калдарбеком Найманбаевым мы обговорили вопрос о создании оргкомитета курултая и договорились встретиться в середине ноября в Алматы для дальнейшей совместной работы. Но встреча в ноябре не состоялась, перенесли на весну, а вскоре рухнул СССP.

Откровенно говоря, мы все радовались и были уверены, что близится день, когда Казахстан заявит о независимости. О созыве курултая я услышал в 1992 году в Стамбуле и немедленно прилетел в Алматы без официального приглашения. Если память мне не изменяет, открывая курултай, президент Академии наук сообщил о создании Всемирной ассоциации казахов, председателем которой был избран Нурсултан Нaзaрбаев, заместителем – Калдарбек Найманбаев. Также были избраны еще пять членов правления, среди которых оказался и Далeлхaн Жaнaлтaй.

Позже я услышал, что Уакап Кыдырханов и Шерхан аға Муртаза в своих путевых записках о поездке в Стамбул написали обо мне, как о человеке, впервые предложившем созвать курултай, за что я им безмерно благодарен.

Но еще более я благодарен Нурсултану Назарбаеву, который всегда поддерживает все идеи и предложения, усиливающие консолидацию казахов по всему миру.