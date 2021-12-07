100 рассказов о Независимости: Аманат во имя глобального мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 30-летия Независимости Казахстана МИА «Казинформ» в электронном виде издало книгу «100 рассказов о Независимости». Опубликованная электронная книга на казахском, русском и английском языках – альманах уникальных историй, напрямую или косвенно связанных с достижениями казахстанской Независимости за последние три десятилетия, начиная с 1991 года и до наших дней.

Большинство спикеров, будучи очевидцами исторических событий, делятся своими личными воспоминаниями и эмоциями, вспоминают ранее неизвестные детали каждого конкретного периода развития страны. Кроме того, в книге присутствуют мнения профильных экспертов, анализирующих экономические, социально-политические и культурные процессы с высоты прошедших 30 лет. Особое место в рассказах занимает личность Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей отрывки из этой книги.





Аманат во имя глобального мира

Адиль АХМЕТОВ

Государственный и общественный деятель, дипломат

Казахстанский путь в геополитике известен во все мире – это приверженность идеям миролюбия, единства и согласия. Это модель партнерских и паритетных отношений во внешней политике, которые мы выстраиваем все годы Независимости в рамках многовекторного курса Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Это направление, которое широко поддерживается как внутри страны, так и во всем мире. Именно поэтому каждый из представителей нашей республики на международной арене, в том числе в различных глобальных организациях, стремится продвигать и развивать казахстанскую модель толерантных и равных взаимоотношений.

Будучи депутатом Сената Парламента Республики Казахстан, я в течение пяти лет принимал активное участие в работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в качестве личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Моими непосредственными задачами являлись борьба с дискриминацией в отношении мусульман и обеспечение их прав. Нами было проведено множество тематиченских встреч в США, Канаде, Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, Сербии. Ежегодно по итогам проведенной работы я готовил доклад Совету ОБСЕ в Вене.

Кроме того, важной задачей стала подготовка в 2009 году доклада для Хельсинкской комиссии по итогам многочисленных дискуссий с представителями различных мусульманских организаций. Особенно остро вопрос стоял в Соединенных Штатах и других государствах Запада. Как известно, после трагических событий 11 сентября 2001 года их отношение к мусульманам сильно изменилось. В обществе сложился устойчивый стереотип, что представители исламского мира – это «террористы», «экстремисты», «фундаменталисты» и так далее. Но правда заключается в том, что в священной для мусульман книге Коран нет ни одного призыва к подобного рода насилию. Исторически мусульмане не сжигали Библию, Евангелие или Тору, в то время как в отношении Корана часто совершались неприглядные вещи – сжигались священные книги, мусульманские мечети подвергались разрушениям, мусульман избивали и так далее. Для американских властей подобного рода доклады от Казахстана и ОБСЕ были неожиданными – мы старались передать им все, о чем просили мусульманские организации США. По-казахски это называется «аманат». Доклад получил широкую огласку. На следующий день я проверил сайт Хельсинкской комиссии – все слова, вопросы, которые были заданы очень авторитетной комиссией по правам человека, дословно были зафиксированы.

Мало известно, но до 2008 года Казахстан, как и любое молодое государство, часто подвергался критике по линии ОБСЕ: нас обвиняли в недостаточной свободе слова, мнения, совести и так далее. На самом деле эти свободы у нас были всегда. Есть хорошая казахская пословица: «Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ» («Можно отрубить голову, но язык отрубить нельзя»). Неоспоримый факт: в Казахстане каждый гражданин имеет право на свободу слова, пользуется всеми законными правами по Конституции, и эти права защищены Хартией ООН по правам человека и международными законами. В столице Казахстана рядом с мечетью стоят синагога и церковь, во многих областных центрах можно увидеть точно такую же картину. У нас многонациональная республика, где под одной крышей дружно и миролюбиво живут представители более 100 этносов. Председательство Казахстана в ОБСЕ, наша активная работа на международной арене позволили преодолеть сомнения и стереотипы, и сегодня казахстанская модель управления государством признается демократической, свободной и эффективной.