«100 новых лиц» – в чем отличие третьего проекта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о третьем сезоне проекта «100 новых лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы дали старт уже третьему сезону этого проекта, в этом году его реализация будет отличаться от предыдущих. Во-первых, в поиске новых героев будут задействованы победители прошедших двух сезонов. И что нас радует, они сами выступили с этой инициативой, объединились в движение «Бюро-100» и готовы предлагать своих кандидатов для участия в этом проекте», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

Во-вторых, по его словам, будет введено компетентное жюри, которое будет также помогать в отборе кандидатов.

«И в-третьих: теперь любой желающий может подать заявку на участие в этом проекте. Раньше необходимо было, чтобы кто-то подал твою заявку. Теперь мы это условие убрали. В остальном проект остается верен своим традициям: как и раньше, мы организуем встречу победителей с руководством страны, истории успехов лягут в основу документальных фильмов и социальных роликов», - отметил министр.

«Как и раньше, мы будем проводить их встречи со школьниками и студентами. Конечно, будем привлекать их к реализации самых разных проектов. И самое главное – мы покажем, как наши граждане могут и делают огромное количество потрясающих вещей для развития страны», - подчеркнул глава ведомства.