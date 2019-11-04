«100 новых лиц Казахстана»: чемпион мира Никита Амоскин встретился с молодежью Шахтинска

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Победитель проекта «100 новых лиц Казахстана», чемпион мира по спортивной акробатике Никита Амоскин поделился своей историей успеха с молодежью Шахтинска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

На встречу в детскую художественную школу им. А. Исмаилова спортсмен пришел вместе с самыми близкими ему людьми: мамой и бабушкой, тренером Ботагоз Байбакушевой.

Никита рассказал о важных стартах, о своих планах и целях. 20-летний победитель проекта посоветовал сверстникам не бояться трудностей, двигаться к мечте и постоянно работать над собой. На примере своей напарницы Анастасии Долганюк он отметил, как важен командный дух. При желании каждый человек может добиться больших результатов, уверен чемпион мира.

Никита родился в поселке Новодолинский. Спортом начал заниматься в раннем возрасте. Сначала ходил в секцию греко-римской борьбы, а потом, по решению семейного совета, перешел в спортивную акробатику.

По словам чемпиона, путь к высоким достижениям был непростым. Приходилось много трудиться, ежедневно ездить на тренировки в Караганду. И сейчас график остается напряженным. Никита совмещает спорт с учебой на факультете физкультуры и спорта КарГУ им. Е. А. Букетова.





Молодежь - это будущее страны, подчеркнул заместитель акима Шахтинска Каиржан Тлеубергенов. Он напомнил, что 2019 год является Годом молодежи. Замакима вручил Никите Амоскину благодарственное письмо и памятный подарок.

Никита Амоскин - мастер спорта международного класса (МСМК), двукратный чемпион Азии, чемпион мира по спортивной акробатике 2018 года. В копилке спортсмена более 60 наград. В 2015 году с напарницей Анастасией завоевал 1-е место в личном зачете на чемпионате Азии. В 2016 году они стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Китае, взяли «золото» на Кубке мира в Польше.





Никита продолжает повышать авторитет страны на международной арене. Его мечта - стать олимпийским чемпионом.