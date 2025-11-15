Сто населенных пунктов под угрозой — Костанайская область готовится к паводкам

В зоне потенциального подтопления сотни пунктов

Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Омиржан Тукушев отметил, что подготовка к паводкам в регионе начинается не зимой, а сразу после завершения предыдущего паводкового периода. Такой подход позволил в 2025 году избежать подтопления новых жилых домов и дворовых территорий. Но впереди — новая весна, и угроза по-прежнему есть: в зоне потенциального риска находится около 100 населенных пунктов области.

— По итогам прошлого года мы пришли к двум выводам. Первое, существенные подтопления удалось задержать благодаря масштабным инженерным работам. Второй момент — работу штаба и межведомственное взаимодействие нужно усиливать и формализовать. Например, после паводка были созданы оперативные центры, выстроена более плотная координация с «Казгидрометом», Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией, Казводхозом и соседними российскими регионами, — заявил он.

Фото: ДЧС Костанайской области

О том, как шла подготовка к паводкам 2025 года можно прочитать здесь.

На контроле — проблемные точки

В мае 2025 года утвердили «План инженерных мероприятий» на подготовку к паводку 2026 года, включающий 81 пункт — из них уже было выполнено 71 мероприятие.

— Основные выполненные работы — это укрепление и возведение защитных валов (38,5 километра), возведение защитных насыпей (0,25 километра), берегоукрепление (1,8 километра). Кроме того очистили существующие и установили новые водопропускные трубы, привели в порядок ливневые канализации и отремонтировали четыре гидротехнических сооружения, — рассказал спикер.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

Он подчеркнул, что мероприятия формировались исходя из анализа паводка 2024 года: именно «проблемные точки» вошли в план первоочередных действий. Не забывают и про мониторинг — это объезды, авиационные облеты паводкоопасных участков и онлайн-мониторинг через систему «Tasqyn».

Техники закуплено почти на 1 млрд тенге

В 2025 году за счет местного бюджета были закуплены значительные объемы противопаводочного имущества общей стоимостью около 1 млрд тенге.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Пополнили запасы водоналивными дамбами, противопаводковыми барьерами, прицепными насосными станциями большой мощности, мотопомпами разных видов, электрогенераторами, пушками и так далее. Все оборудование распределили по районам пропорционально степени риска.

Работа на местах

Кроме материальной составляющей и прогнозов, спасатели работают с населением. Основное внимание уделяется разъяснению своевременного вывоза снега. Для сельских жителей добавляется еще пункт по предупреждению спасения сельскохозяйственных животных.

— В прошлом году сильнее всего пострадали районы, где вовремя не был организован перегон животных. Теперь меры принимаются заранее — это заблаговременный перегон скота на возвышенности и мониторинг сельских территорий. В этом году потерь скота удалось избежать именно благодаря ранней подготовке, — рассказал Тукушев.

Есть ли прогноз

Влиять на паводок в 2026 году, по словам спасателей могут высота снежного покрова, глубина промерзания почвы, скорость наступления весенних температур и характер ледохода.



— Снегомерные маршруты «Казгидромета» стартуют в декабре, а гидрологические посты — в феврале. Тогда же появятся первые прогнозы. Все будет зависеть от того, постепенно ли будет приходить тепло, как в 2025 году, или весна будет резкой, — уточнил собеседник.

Что говорят синоптики

В целях своевременной подготовки к паводковому периоду 2026 года по Костанайской области филиалом Казгидромета был проведен комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение готовности гидрологических постов к проведению наблюдений в весенний период.

Сюда вошла проверка состояния и оснащенности гидрологических постов, проведение нивелировочных и ремонтных работ (на постах выполнили нивелировку с уточнением высотных отметок реперов) и административная часть в виде подготовки наблюдателей и документации.

— Кроме того, по Костанайской области будут выпускаться детализированные справки-консультации, в которых указываются прогнозируемые максимальные уровни и расходы воды, объемы стока по гидрологическим постам, а также предполагаемые сроки наступления половодья с указанием населенных пунктов, находящихся в зоне возможного подтопления, — пояснили в ответе на запрос в пресс-службе «Казгидромета».

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Готовность водохранилищ

Фундаментом бесперебойного обеспечения водой жителей Костанайской области является каскад водохранилищ на реке Тобол. Всего их шесть — Желкуарское, Верхне-Тобольское, Кзыл-Жарское, Каратомарское, Сергеевское и Амангельдинское водохранилища. Верхне-Тобольское и Каратомарское водохранилища являются водохранилищами многолетнего регулирования, в которые набирают воду в такие многоводные годы.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— По последним данным, полный объем воды в водохранилищах многолетнего регулирования составляет 943,1 миллиона кубометров при суммарной проектной емкости 1402,6 миллиона кубометров или 67,2 процента наполнения, в том числе — Верхне-Тобольского — 570,2 миллиона кубометров при проектном объеме 816,6 миллиона кубометров или 69,8 процента и Каратомарского — 372,9 миллиона кубометров при проектном объеме 586 миллиона кубометров или 63,6 процента наполнения, — пояснили в ответе представители Тобол-Торгайской бассейновой водной инспекции.

Теоретически, воды еще поместится порядка 459,8 млн.м3, в том числе: Верхне-Тобольского — 246,4 млн м3, Каратомарского — 213,1 млн м3. Сейчас на сооружениях производится санитарно-экологический сброс.

Костанайская область вступает в очередной паводковый сезон, но окончательная картина зависит не только от готовности служб, но и от самой природы — от количества снега, глубины промерзания почвы и характера весеннего тепла.

Пока же специалисты продолжают ежедневный контроль за гидрологической обстановкой, водохранилищами и «проблемными точками», чтобы заранее выявить возможные угрозы.

Ранее в МЧС РК сообщили, что области начали подготовку к паводкоопасному периоду.