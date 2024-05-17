100 млрд тенге направил на финансирование аграриев холдинг «Байтерек»

Холдинг «Байтерек» направил на финансирование аграриев 100 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

- 16 мая 2024 года холдингом в целях своевременного обеспечения аграриев финансированием на весенне-полевые и уборочные работы осуществлено фондирование дочерней организаций АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 100 млрд тенге путем покупки облигаций на площадке KASE. Общий объем планируемого финансирования проектов АПК на ВПиУР за счет рыночных средств составляет 300 млрд тенге в 2024 году. При этом с учетом субсидирования ставки вознаграждения субъекты АПК получат льготное финансирование, - сообщили в пресс-службе холдинга.

По оценке АКК за счет дополнительного финансирования ВПиУР в сумме до 300 млрд тенге будет обеспечен охват около 4 миллионов га посевных площадей.