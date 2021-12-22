100 миллионов саженцев за пять лет высадят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в ближайшие пять лет планируют высадить 100 млн саженцев деревьев на площади в 20 тысяч га. В этом году высадили 3,5 млн штук на 868 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов рассказал, что существует Комплексный План увеличения воспроизводства леса по Северо-Казахстанской области. При этом его показатели включены в национальный проект «Жасыл Казахстан».

«Для обеспечения охраны лесов проводится подготовка и укрепление материально-технической базы лесных хозяйств. За три года из областного бюджета выделили 207 млн тенге, приобрели 11 пожарных автомобилей. Проводится устройство и уход за минеральными полосами. Приняты планы взаимодействия с заинтересованными органами, заключены соглашения с коллегами из Омской, Курганской и Тюменской областей РФ по совместной работе на приграничных территориях», - сообщил Б. Исманов.

Тем не менее, в этом году зарегистрировали 223 возгорания, из которых 30 перешли в лесные пожары на площади 68 гектар. Семь виновных установили. Они возместили ущерб на общую сумму 1,1 млн тенге.

К административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности привлекли 59 человек на общую сумму в 1 млн тенге.

Всего за нарушение лесного законодательства наложили 212 административных штрафов на сумму 2,7 млн тенге.

Проблемы лесничествам дополнительно создают насекомые-вредители и грунтовые воды.

«В прошлом году очагов массового распространения тутового шелкопряда в лесном фонде не выявили. Однако из-за подъема грунтовых вод леса оказались обводнены, это приводит к гибели насаждений. На таких участках лесные хозяйства проводят санитарные вырубки затопленных деревьев», - сказал Б. Исманов.