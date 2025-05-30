20:20, 29 Май 2025 | GMT +5
100 лучших школ определили в Казахстане
В Министерстве просвещения РК опубликовали список 100 лучших школ страны по итогам 2024-2025 учебного года, передает корреспондент агентства Kazinform.
В список вошли школы со всех регионов страны — в среднем по пять из каждой области. Наибольшее количество учебных заведений представлено в Костанайской, Западно-Казахстанской областей и Жетысу.
Среди столичных школ звание лучших получили:
- школа-гимназия №4 имени Жамбыла Жабаева;
- школа-лицей №73;
- школа-лицей №84 имени шейха Халифа бен Заида аль-Нахаяна;
- школа-лицей №38 имени Алимхана Ермекова;
- школа-гимназия №87 имени Абая Кунанбаева.
В Алматы в список лучших школ вошли:
- школа-лицей №131 имени Б. Момышұлы;
- школа-лицей №173;
- гимназия №140 имени Мұқағали Мақатаева;
- лицей №16;
- гимназия №15.
В Шымкенте лучшими школами стали:
- школа-лицей №23 имени З. Космодемьянской;
- школа-гимназия №65 имени Ы. Алтынсарина;
- школа-гимназия №1 имени А.С. Пушкина;
- школа-гимназия №38 имени Н.Д. Ондасынова;
- IT лицей №9 имени О.Жолдасбекова.
С полным списком лучших школ можно ознакомиться по ссылке.
Ранее министр просвещения РК Гани Бейсембаев в подкасте BIZDIÑ ORTA рассказал о том, что аварийные или старые школы будут полностью обновлены в 10 регионах страны.