100 лучших школ определили в Казахстане

В список вошли школы со всех регионов страны — в среднем по пять из каждой области. Наибольшее количество учебных заведений представлено в Костанайской, Западно-Казахстанской областей и Жетысу.

Среди столичных школ звание лучших получили:

школа-гимназия №4 имени Жамбыла Жабаева;

школа-лицей №73;

школа-лицей №84 имени шейха Халифа бен Заида аль-Нахаяна;

школа-лицей №38 имени Алимхана Ермекова;

школа-гимназия №87 имени Абая Кунанбаева.

В Алматы в список лучших школ вошли:

школа-лицей №131 имени Б. Момышұлы;

школа-лицей №173;

гимназия №140 имени Мұқағали Мақатаева;

лицей №16;

гимназия №15.

В Шымкенте лучшими школами стали:

школа-лицей №23 имени З. Космодемьянской;

школа-гимназия №65 имени Ы. Алтынсарина;

школа-гимназия №1 имени А.С. Пушкина;

школа-гимназия №38 имени Н.Д. Ондасынова;

IT лицей №9 имени О.Жолдасбекова.

С полным списком лучших школ можно ознакомиться по ссылке.

Ранее министр просвещения РК Гани Бейсембаев в подкасте BIZDIÑ ORTA рассказал о том, что аварийные или старые школы будут полностью обновлены в 10 регионах страны.