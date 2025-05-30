РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:20, 29 Май 2025 | GMT +5

    100 лучших школ определили в Казахстане

    В Министерстве просвещения РК опубликовали список 100 лучших школ страны по итогам 2024-2025 учебного года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ученица, школа, Оқушы, мектеп
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В список вошли школы со всех регионов страны — в среднем по пять из каждой области. Наибольшее количество учебных заведений представлено в Костанайской, Западно-Казахстанской областей и Жетысу.

    Среди столичных школ звание лучших получили:

    • школа-гимназия №4 имени Жамбыла Жабаева;
    • школа-лицей №73;
    • школа-лицей №84 имени шейха Халифа бен Заида аль-Нахаяна;
    • школа-лицей №38 имени Алимхана Ермекова;
    • школа-гимназия №87 имени Абая Кунанбаева.

    В Алматы в список лучших школ вошли:

    • школа-лицей №131 имени Б. Момышұлы;
    • школа-лицей №173;
    • гимназия №140 имени Мұқағали Мақатаева;
    • лицей №16;
    • гимназия №15.

    В Шымкенте лучшими школами стали:

    • школа-лицей №23 имени З. Космодемьянской;
    • школа-гимназия №65 имени Ы. Алтынсарина;
    • школа-гимназия №1 имени А.С. Пушкина;
    • школа-гимназия №38 имени Н.Д. Ондасынова;
    • IT лицей №9 имени О.Жолдасбекова.

    С полным списком лучших школ можно ознакомиться по ссылке.

    Ранее министр просвещения РК Гани Бейсембаев в подкасте BIZDIÑ ORTA рассказал о том, что аварийные или старые школы будут полностью обновлены в 10 регионах страны.

    Теги:
    Минпросвещения РК школа
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают