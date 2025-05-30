Аварийные или старые школы в 10 регионах РК будут полностью обновлены
Проблема трехсменных школ актуальна лишь в 5 из 20 регионов Казахстана. Об этом сообщил министр просвещения РК Гани Бейсембаев в подкасте BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Проблема трехсменных школ имелась только в 5 из 20 регионов. Это наши мегаполисы — Астана, Алматы, Шымкент, — и расположенные близко к этим городам Туркестанская, Алматинская и Мангистауская области. Потому что в результате процесса рождаемости и миграции растет численность населения, — сказал Гани Бейсембаев.
Министр отметил, что «комфортные школы» в основном строятся в южных регионах страны. В Северо-Казахстанской области дефицит школ и проблема трёхсменного обучения не так остро выражены. Тем не менее, и там завершается строительство четырёх «комфортных школ». Необходимость в новом строительстве возникает, как правило, в регионах с высоким демографическим ростом и значительным притоком населения.
— Но это не означает, что в северных регионах или регионах со стабильной демографической ситуацией не будет никаких изменений. В рамках национального проекта модернизации 1 300 школ в остальных 10 регионах школы будут обновляться в случае, если они аварийные или старые. Начата работа по приведению их в соответствие с современными требованиями, — сказал министр.