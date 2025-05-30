Аварийные или старые школы в 10 регионах РК будут полностью обновлены

— Проблема трехсменных школ имелась только в 5 из 20 регионов. Это наши мегаполисы — Астана, Алматы, Шымкент, — и расположенные близко к этим городам Туркестанская, Алматинская и Мангистауская области. Потому что в результате процесса рождаемости и миграции растет численность населения, — сказал Гани Бейсембаев.

Министр отметил, что «комфортные школы» в основном строятся в южных регионах страны. В Северо-Казахстанской области дефицит школ и проблема трёхсменного обучения не так остро выражены. Тем не менее, и там завершается строительство четырёх «комфортных школ». Необходимость в новом строительстве возникает, как правило, в регионах с высоким демографическим ростом и значительным притоком населения.