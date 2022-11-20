100-летняя бабушка сделала свой выбор в Жетысуской области

20 Ноября 2022, 07:59

20 Ноября 2022, 07:59

100-летняя бабушка сделала свой выбор в Жетысуской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 100-летняя бабушка из Сарканского района Жетысуской области Алтынхан Белдеубай отдала свой голос, не оставшись в стороне от выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш народ всегда был за мир! Мы должны ценить нашу независимость. Несмотря на то, что мне больше 100 лет, я никогда не оставалась в стороне от выборов. Каждый гражданин должен идти на выборы. Выборы – это день, когда будет решаться будущее нашей страны, к этому лучше не быть равнодушным. Желаю благополучия и единства каждой семье» - приводит слова Алтынхан-апа пресс-служба акимата Сарканского района.

На сегодняшних выборах примут участие более 26 тысяч избирателей Сарканского района.

Сегодня, 20 ноября, проходят внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Свыше 11 млн казахстанцев имеют право проголосовать на выборах.