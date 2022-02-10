100-летняя алматинка вылечилась от коронавируса
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 100-летняя жительница Алматы вылечилась от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Дамеш Каратаева поступила в городскую инфекционную больницу им. И. Жекеновой 5 февраля в тяжелом состоянии с кашлем и слабостью.
По словам врачей, пациентка сразу получила лечение в отделении интенсивной терапии.
«Пациентка поступила с диагнозом коронавирусная инфекция, с поражением легких на 25%. Главное в победе над болезнью - это любовь бабушки к жизни. Очень жаль, что за маской вы не видите ее улыбки, но у нее удивительная улыбка», - отметила заведующая отделением городской клинической инфекционной больницы имени И.С. Жекеновой Ангелина Гоцкая.
Пациентка поблагодарила медработников.
«Хочу поблагодарить всех людей в белых халатах, которые меня лечат и поддерживают! Пусть жизнь будет долгой! Пусть живут до моего возраста, аминь! Пусть наша страна будет мирной и процветающей»,- сказала она.
Стоит отметить, день выписки совпал с днем рождения Дамеш Каратаевой.
«Медработники решили организовать для пациентки небольшой сюрприз - домой она отправилась с серебряным набором, цветами и тортом. Родные выразили благодарность администрации больницы за такое внимание» - добавили в пресс-службе.
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