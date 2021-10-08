100-летний бывший охранник концлагеря предстал перед судом в Германии

НОЙРУППИН. DW - КАЗИНФОРМ - Перед земельным судом в Нойруппине предстал 100-летний экс-охранник концлагеря Заксенхаузен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Время привлечения к суду за преступления национал-социализма неумолимо истекает: еще несколько лет, и уже невозможно будет кого-либо преследовать - обвиняемых больше не останется в живых или они будут не в состоянии предстать перед судом в силу преклонного возраста. В настоящее время немецкое правосудие занимается 17 подозреваемыми в преступлениях нацистов, совершенных во время Второй мировой войны. Все подозреваемые не моложе 95 лет. Один из них, 100-летний бывший охранник концентрационного лагеря Заксенхаузен, предстал перед земельным судом в Нойруппине 7 октября 2021 года.

Прокуратура обвиняет его в том, что с 1942 по 1945 год он «сознательно и добровольно» содействовал убийству узников концлагерей: речь идет о 3518 случаях пособничества в убийстве.

Если говорить конкретно, утверждается, что он, работая в концлагере, способствовал, в частности, расстрелу советских военнопленных. Согласно данным следствия, он пособничал в убийстве заключенных с помощью отравляющего газа. Вместе с тем, утверждается, что узники концлагеря также погибали «в результате создания и поддержания невыносимых условий» - и в этом обвиняемый тоже сыграл свою роль.

Следователи обнаружили улики в московском архиве

Концентрационный лагерь Заксенхаузен в Ораниенбурге, к северу от Берлина, занимал во времена национал-социализма особое положение: после завершения строительства в 1936 году он служил образцом для других концлагерей, позже стал административным центром всей системы нацистских концлагерей, а также был учебным лагерем СС. В общей сложности здесь находились в заключении более 200 тысяч человек.

Десятки тысяч были расстреляны, отравлены газом, умерли в результате жестоких медицинских экспериментов или просто от бесчеловечных условий содержания. Уже в конце апреля 1945 года, когда Красная армия приближалась к Ораниенбургу, эсэсовцы согнали более 30 000 человек в так называемые марши смерти, во время которых погибли еще тысячи узников.

Почему же дело только сейчас дошло до суда над охранником? Ситуацию объясняет Deutsche Welle прокурор Томас Вилль (Thomas Will): «Мы ничего не знали об обвиняемом до того, как не начали изучать так называемые «трофейные документы» Красной армии в Государственном военном архиве в Москве. Когда мы установили его местонахождение, то после предварительного расследования и установления его личности и времени службы в Заксенхаузене, в марте 2019 года передали дело в прокуратуру».

Вилль возглавляет Центр расследования преступлений национал-социализма в Людвигсбурге (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Основанное в 1958 году учреждение занимается сбором информации для предварительного расследования в отношении нацистских преступников и поддержкой расследований на уровне федеральных земель.

У убийств и пособничества нет срока давности

Но надо ли судить за поступки 80-летней давности столетнего старика, который был сравнительно мелким винтиком в огромном механизме национал-социалистической машины массовых убийств? Томас Уилл уверен: да. «С одной стороны, конференция министров юстиции, проходившая в Штутгарте в июне 2015 года, согласилась с тем, что Центр расследований будет существовать в нынешнем виде до тех пор, пока будет стоять задача уголовного преследования, то есть пока можно выявить преступников. С другой стороны, срок давности за убийство исключается законом, особенно в свете массовых преступлений нацистов. Таким образом, вопрос о том, должны ли эти деяния преследоваться сегодня, не возникает, потому что они должны преследоваться. Целью уголовного процесса всегда является установление индивидуальной уголовной ответственности».

Еще около десяти лет назад для начала судебного преследования было необходимо доказательство прямого личного участия в убийствах. Хотя бывшие охранники концлагерей и выступали на процессах против нацистов в 1960-х и 1970-х годах, но только в качестве свидетелей. Ситуация изменилась в 2011 году, когда был вынесен приговор бывшему охраннику концлагеря Джону (Ивану) Демьянюку. С тех пор, по словам Вилля, «исполнение даже общих служебных обязанностей в концентрационном лагере в то время, когда там совершались очевидные систематические акты убийства, может служить основанием для привлечения к уголовной ответственности за пособничество». По этой причине теперь отпала необходимость устанавливать конкретные факты личного участия в преступлениях в определенное время в отношении определенных лиц.

Поворотный пункт - приговор по делу Демьянюка

Суд в Мюнхене в 2011 году приговорил 91-летнего Джона Демьянюка к пяти годам тюрьмы за пособничество в убийстве более чем в 28 000 случаев. В приговоре говорилось, что Демьянюк был частью нацистской машины уничтожения людей. С тех пор были осуждены еще несколько человек: согласно судебному приговору, будучи охранниками, они оказывали содействие в преступлениях и знали о систематическом совершении убийств в лагере или о том, что заключенных недокармливали именно с целью убийства (то есть действовали «сознательно и добровольно»). В июле 2020 года земельный суд в Гамбурге приговорил 93-летнего бывшего охранника концентрационного лагеря Штутгоф под Гданьском к двум годам лишения свободы условно за соучастие в убийстве 5232 человек.

Вопрос о том, дойдет ли каждое из немногих оставшихся дел до суда, часто зависит от того, в состоянии ли глубокие старики участвовать в процессе. Согласно медицинскому заключению, подсудимый, представший перед земельным судом Нойруппина, может проводить в суде от двух до двух с половиной часов в день. Суд назначил слушания в течение 22 дней до января 2022 года. Для обвиняемого оборудована дополнительная комната отдыха.