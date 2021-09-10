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100-летнему ветерану легендарной Панфиловской дивизии вручили знак «Еңбегі үшін»

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Сентября 2021, 17:09
100-летнему ветерану легендарной Панфиловской дивизии вручили знак «Еңбегі үшін»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы от имени Президента поздравили со 100-летним юбилеем ветерана легендарной Панфиловской дивизии Кайырлы Жонкабаева. Аким Алматы вручил ветерану нагрудный знак «Еңбегі үшін», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравил от имени Главы государства со столетним юбилеем Кайырлы Жонкобаева, воевавшего в легендарной Панфиловской дивизии. Ветерану вручен нагрудный знак «Еңбегі үшін». Пожелаем аксакалу крепкого здоровья и благополучия!», - написал в своем Twitter аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Кайырлы Жонкабаеву 10 сентября исполнилось 100 лет. Он один из последних солдат легендарной Панфиловской дивизии.

Кайырлы Уатаевич Жонкабаев родился 10 сентября 1921 года в Самарском районе Восточно-Казахстанской области (ВКО). В составе восьмой гвардейской стрелковой дивизии был пулеметчиком, воевал в одной роте с Героем Советского Союза Маликом Габдуллиным, участвовал в освобождении Беларуси, Польши, Эстонии. В феврале 1943 года в кровопролитной Ржевской битве получил ранение, победу встретил в Дрездене.


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