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100-летие Розы Баглановой отметили в Астраханской области России

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
16 Апреля 2022, 13:45
100-летие Розы Баглановой отметили в Астраханской области России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Региональном культурном центре имени Курмангазы в Володарском районе Астраханской области состоялся творческий вечер, посвященный 100-летнему юбилею выдающейся казахской певицы, народной артистки СССР, Халық Қаһарманы Розы Баглановой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

Гостями мероприятия стали участники заседания Комиссии по сотрудничеству между верхними палатами Парламентов РК и РФ, представители местных госорганов, казахской диаспоры и жители Астраханской области.

В ходе праздничного концерта творческий коллектив РКЦ им. Курмангазы исполнил популярные произведения из репертуара Розы Баглановой.

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Также гости смогли узнать об интересных фактах из жизни и творческой деятельности выдающейся певицы, отведать блюда казахской национальной кухни, посмотреть национальные игры и народные промыслы, принять участие в конкурсах и ознакомиться с экспозицией музея им. Курмангазы.

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