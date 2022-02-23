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100-летие режиссера Мажита Бегалина отметили в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В школе-гимназии №120 имени Мажита Бегалина в Алматы при поддержке киностудии «Казахфильм» состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения известного кинорежиссера, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе киностудии, во встрече приняли участие родственники Мажита Бегалина, народный артист СССР, Герой Труда Казахстана, художественный руководитель киностудии Асанали Ашимов, режиссер-документалист Болат Нусимбеков, а также вице-президенты «Казахфильма» Айдархан Адильбаев и Айдар Баталов.
Перед культурным мероприятием гости посетили музей школы, где хранятся документы, личные вещи, награды, фотографии и плакаты некоторых фильмов Мажита Бегалина, а также ознакомились с другими экспонатами.
Вице-президент киностудии Айдар Баталов поблагодарил учителей, прославивших имя режиссера, и вручил директору школы Айсулу Ботаевой DVD-сборник с фильмами Шакена Айманова.
В своем выступлении известный актер вспомнил, что 10 лет назад он участвовал в открытии музея, где экспонаты были собраны благодаря брату режиссера Касыму Бегалину.
Асанали Ашимов также поделился личными воспоминаниями о Мажите Бегалине и призвал не забывать и всегда помнить имена великих деятелей, внесших неоценимый вклад в развитие культуры.
«Я очень рад принять участие в этом мероприятии, посвященном 100-летию Мажита Бегалина. Он был старше меня на 15 лет, и несмотря на разницу в возрасте мы общались с ним как ровесники. Я многому у него научился. Это был очень добрый и образованный человек, всегда говорил только правду. Он ушел очень рано, но оставил большой след в истории казахского кинематографа», - сказал Асанали Ашимов.
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