    100-летие Чингиза Айтматова: сестра писателя просит правительство Кыргызстана не праздновать юбилей

    Сестра известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова обратилась к властям Кыргызстана с просьбой не проводить торжеств в честь его 100-летия, запланированных на 2028 год, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Роза Айтматова
    Фото: Кабар

    Поводом обращения послужило распространение в интернете и обществе негативной информации вокруг имени покойного писателя.

    Роза Айтматова на своей странице в соцсети выразила обеспокоенность тем, что после празднования юбилея писателя могут начаться пересуды о нецелевом расходовании денег, в связи с чем призвала правительство направить выделенные на юбилейные мероприятия средства на помощь простому народу.

    — Я уверена, что будут снова говорить: «Деньги, выделенные на 100-летие Айтматова, можно было потратить на что-то другое». Поэтому заранее прошу правительство направить эти средства на улучшение жизни простых людей. Такой поступок станет настоящей памятью о нем, — написала она.

    Роза Айтматова также призвала общественность сохранять единство и не осквернять память о брате.

    — Мой дорогой кыргызский народ, кажется, кто-то пытается посеять раздор в нашем обществе. Надо сохранить наше единство и не поддаваться на провокации. Чингиза Айтматова не нужно ни восхвалять, ни очернять. Пусть покоится с миром. Если хотите ругать — ругайте меня. Его возможные грехи возьму на себя. Не тревожьте души усопших! — попросила она.

    Напомним, в 2023 году Кыргызстан торжественно отмечал 95-летие со дня рождения всемирно известного писателя Чингиза Айтматова, творчество которого изменило мир, расширило взгляды и мировоззрение людей.

    Также сообщалось об участии казахстанских артистов в VI Международном фестивале «Айтматов и театр».

