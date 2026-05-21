Ученые-тюркологи собрались в Алматы на второй исторический съезд

В 1926 году в Баку состоялся первый и единственный в истории тюркологический съезд. Спустя 100 лет в Алматы ученые вновь собрались вместе, чтобы задать новые тренды в развитии тюркологии, передает корреспондент Kazinform.

Первый тюркологический съезд был проведен в Баку в 1926 году, он до сих пор является одним из самых важных и значительных событий в истории тюркских народов Евразии. Всех этих людей объединяет общая история, идеи, близость языков, культурное материальное и нематериальное наследие. В съезде 100 лет назад приняли участие представители более 32 тюркских народов, населяющих обширные территории от Алтая и Сибири до Балкан и Центральной Европы. Тогда впервые были обсуждены вопросы тюркской культуры, языков и вопросы алфавита.

Президент Международной тюркской академии Шаин Мустафаев напомнил, что важным и судьбоносным решением первого съезда стал переход языков тюркских народов от арабской письменности к латинице. По его словам, на съезде 1926 года были обсуждены вопросы формирования единой терминологии тюркских народов, общетюркской истории и культуры, заложены основы для тюркологии в качестве современной науки.

Фото: Александр Павский/Kazinform

В конце 30-х годов ХХ века многие участники съезда 1926 года были репрессированы, но начатое тогда дело живо до сих пор, говорят организаторы. 21 и 22 мая Международная тюркская академия совместно с КазНУ имени аль-Фараби и другими братскими организациями из тюркских стран проводит в Алматы большую международную конференцию, посвященную 100-летию Бакинского съезда, на которую собрались ученые из тюркских стран — Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Турции, а также тюркологи из США и стран Европы.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Фото: Александр Павский/Kazinform

— Здесь, в Алматы будут обсуждаться те же самые вопросы, которые в свое время 100 лет назад в Баку были введены в повестку дня нашими предшественниками. Это вопросы общетюркского алфавита, общей истории и культуры, пути и направления развития тюркологии как науки. Я очень надеюсь, что эта конференция в Алматы послужит дальнейшему развитию тюркологии, сближению тюркских народов и мы сможем обсудить формирование общей терминологии, — сказал Шаин Мустафаев.

Важно отметить, что конференция в Алматы — это лишь одно из мероприятий, посвященных знаковому для тюркских стран событию. Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова в разговоре с корреспондентом Kazinform сообщила, что 15 декабря 2026 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоится масштабный тюркологический симпозиум, посвященный Бакинскому тюркологическому съезду. Одновременно с этим в столице Франции в культурных центрах тюркских стран пройдут концертные программы, выставки и презентация книг. Дата 15 декабря выбрана неслучайно: на 43-й Генассамблее ЮНЕСКО она объявлена Днем мировых тюркских языков.

— Сейчас, работая в штаб-квартире фонда в Баку, я с восторгом наблюдаю, что тюркские народы сохранили культурное и историческое наследие, несмотря на то, что из 131 человека, выбранных делегатами съезда 1926 года от тюркских советских республик, 130 человек были репрессированы. Занятие тюркологией на протяжении почти 65 лет после Бакинского съезда могли перечеркнуть карьеру любому ученому, хотя во всем мире изучаются и культура, и наследие тюркских народов. И если бы судьбоносные пути и решения, озвученные на Бакинском съезде, получили более широкое развитие, тюркология сейчас была бы совершенно на другом уровне, — сказала Актоты Раимкулова.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Несмотря на трудности прошлого, современные ученые-тюркологи полны оптимизма: во всех тюркских странах уделяется большое внимание сохранению, популяризации и продвижению общетюркского культурного наследия.

Фото: Александр Павский/Kazinform

— Создан список из 70 объектов общетюркского культурного материального и нематериального наследия. На неформальном саммите Глав государств ОТГ была достигнута договоренность о создании цифровой платформы тюркского наследия, а также конвенции по сохранению общетюркского культурного наследия. Фонд этим занимается и выполняет поручения, данные как 100 лет назад, так и в наше время, — заверила Актоты Раимкулова.

Отметим, что 22 мая в Алматы в Национальном музее начнет работу выставка редких фотографий и резолюций Бакинского тюркологического съезда, презентация книг тюркских народов, переведенные на языки друг друга и научной работы о первом тюркологическом съезде в Баку. Экспозиция будет демонстрироваться в течение ближайших полутора месяцев.