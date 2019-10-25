100 лет исполнилось старейшему печатному изданию Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Столетний юбилей отмечает старейшее в жамбылском регионе печатное издание - областная газета «Знамя труда», передает корреспондент МИА «Казинформ».

За свою долгую историю издание сменило 11 названий. С августа 1919 года газета выходила под разными названиями - «Аулиеатинский вестник», «Беднота», «Дехканин», «За пятилетку», «Коммунист», а незадолго до обретения своего нынешнего названия газета именовалась «Джамбул». Первого мая 1963 года областная газета, учредителем которой является акимат Жамбылской области, вышла под сохранившимся по сей день названием «Знамя труда».

Газета хранит на своих страницах историю не одного поколения жамбылцев. За прошедшие годы здесь создана яркая летопись истории родного края и республики. Всё, чем жили страна и Жамбылская область, нашло отражение на газетных страницах.

С юбилеем газету «Знамя труда» поздравил аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов.

«Примите мои самые искренние поздравления по случаю славного юбилея старейшей газеты нашего региона. 100 лет «Знамя труда» неустанно ведет летопись нашего края. На страницах газеты запечатлена история области, нашли отражение важнейшие события региона и страны. И во все времена особое внимание журналисты уделяли людям труда, тем, чьими усилиями создавалась экономическая мощь Казахстана, развивалась его социальная сфера.

Из номера в номер газета пропагандировала такие важные духовные ценности, как дружба и согласие в нашем общем доме, прививала читателям чувство патриотизма и ответственности за судьбу страны. Материалы на эти темы были особо востребованы в обществе в первые годы становления молодого независимого государства. Газета периодически сообщала своим читателям о том, как преодолеваются трудности переходного периода, как становится на ноги экономика страны, как постепенно улучшается жизнь жамбылцев.

Наверняка читателям газеты запомнились материалы корреспондентов «Знамени труда» об открытии Амангельдинского газового месторождения, о ликвидации последствий землетрясения в районе Т. Рыскулова, о строительстве международной автомагистрали Западная Европа — Западный Китай, о 2000-летии Тараза и 550-летии Казахского ханства и многие другие.

Нынешние журналисты «Знамёнки» достойно продолжают эстафету старших поколений. В газете находят отражение такие важные и актуальные темы, как духовное развитие общества, развитие предпринимательства и инициативы граждан. Журналисты активно пишут о реализации государственных программ, о социальной поддержке населения», - говорится в поздравлении главы региона.

По словам главного редактора газеты «Знамя труда» Татьяны Борисенко, все эти годы областная газета была пропагандистом, агитатором и организатором масс, благодаря тому, что здесь трудились замечательные люди, мастера своего дела.

«100 лет - это, конечно же, славная дата, - говорит главный редактор газеты. - Редкое печатное издание существует в течение целого века. Отрадно отметить, что наша газета не затерялась в гуще современных разнообразных средств массовой информации. «Знамёнка» имеет свое лицо, свой стиль, свою позицию. Благодаря этому она узнаваема, и тысячи наших верных подписчиков ждут выхода очередного номера в свет. 100-летие «Знамени труда» - это праздник не только коллектива газеты, но и ее читателей, а также внештатных авторов, ветеранов печати, коллег по перу».

Творческий коллектив редакции «Знамёнки», как ее называют жамбылцы, видит свою миссию в том, чтобы прислушиваться к пульсу прогрессивных перемен и нести людям правду. За десятилетия неустанной работы издание завоевало безупречную репутацию, вокруг него сформировалась большая читательская аудитория, которая доверяет газете и с нетерпением ждет каждого нового выпуска. Именно под именем «Знамени труда», устоявшим перед натиском перестроечных преобразований, она остается любимой газетой в каждом доме жителей Жамбылской области.