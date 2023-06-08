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100 км дорожного полотна отремонтируют в Акмолинской области

Автор:  
Анеля Касымова
8 Июня 2023, 13:04
100 км дорожного полотна отремонтируют в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев заявил о том, что новый сезон в Бурабае уже открыт и курорт готов принимать туристов. По словам главы региона, будет построено и отремонтировано 100 км дорожного полотна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения доступности курортной зоны реализуются 5 проектов транспортной инфраструктуры. Будет построено и отремонтировано 100 км дорожного полотна. На сегодняшний день новый курортный сезон в Бурабае уже открыт благодаря организации комплексных мероприятий по благоустройству санитарной части, курортная зона готова к приему посетителей», - сказал на брифинге в СЦК Ермек Маржикпаев.

Аким Акмолинской области отметил, что в регионе в полном объеме выполняются все социальные обязательства, укрепляется инфраструктура, решаются насущные и проблемные вопросы, которые есть и их не мало.

«Мы о них знаем и будем решать поэтапно. Мы понимаем все вызовы и задачи, которые стоят перед регионом. Цели и направления обозначены», - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что 65 инвестпроектов реализуются в Акмолинской области в сфере туризма.


Акмолинская область   Строительство   Дороги   Боровое  
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