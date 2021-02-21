Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

100 домов нуждающимся: древнюю казахскую традицию асар возрождают в Жамбылской области

Автор:  
Галина Скрипник
21 Февраля 2021, 14:23
100 домов нуждающимся: древнюю казахскую традицию асар возрождают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­– В рамках программы «Рухани жаңғыру» жамбылцы возрождают древнюю казахскую традицию асар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акима региона рассказали об успешном в Жамбылской области проекте - «Асарлатып үй салу». Необычность этого проекта в том, что общими усилиями жамбылцы строят жилье для своих соседей-односельчан - инвалидов, малоимущих и многодетных семей.

«Жамбылцы смогли воплотить в реальность немало смелых идей и удивили всю страну, - рассказал глава региона Бердибек Сапарбаев. - Одной из таких идей стал проект «Асарлатып үй салу». Так, жители региона возрождают древнюю традицию наших предков. При поддержке неравнодушных граждан 100 нуждающихся семей обрели крышу над головой. Благодарю всех жителей региона, которые не остались в стороне и приняли активное участие. Все это сплотило нас в трудный 2020 год. Данный проект мы продолжим и в этом году. Методом асар планируется построить еще 100 домов».

photo


В ведомстве отмечают, что именно местные жители решают, кому помочь в первую очередь, с одобрения местного совета аксакалов. Не остаются в стороне от благого начинания и местные исполнительные органы, которые выделяют земельный участок и строительные материалы.

photo

photo


Жамбылская область   Благотворительность   Социальная поддержка   Акимат   Строительство   Общество   2020-Итоги года  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению