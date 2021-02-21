100 домов нуждающимся: древнюю казахскую традицию асар возрождают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­– В рамках программы «Рухани жаңғыру» жамбылцы возрождают древнюю казахскую традицию асар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акима региона рассказали об успешном в Жамбылской области проекте - «Асарлатып үй салу». Необычность этого проекта в том, что общими усилиями жамбылцы строят жилье для своих соседей-односельчан - инвалидов, малоимущих и многодетных семей.

«Жамбылцы смогли воплотить в реальность немало смелых идей и удивили всю страну, - рассказал глава региона Бердибек Сапарбаев. - Одной из таких идей стал проект «Асарлатып үй салу». Так, жители региона возрождают древнюю традицию наших предков. При поддержке неравнодушных граждан 100 нуждающихся семей обрели крышу над головой. Благодарю всех жителей региона, которые не остались в стороне и приняли активное участие. Все это сплотило нас в трудный 2020 год. Данный проект мы продолжим и в этом году. Методом асар планируется построить еще 100 домов».

В ведомстве отмечают, что именно местные жители решают, кому помочь в первую очередь, с одобрения местного совета аксакалов. Не остаются в стороне от благого начинания и местные исполнительные органы, которые выделяют земельный участок и строительные материалы.