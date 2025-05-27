100% долей участия в технопарке при ВКТУ вернули государству в ВКО
Прокуратура Восточно-Казахстанской области вернула государству активы на сумму более 1,9 млрд тенге, передает агентство Kazinform.
Государственный ВУЗ — НАО «Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева», образованный в 1968 году, готовит специалистов технической отрасли (от строителей до горных металлургов, химиков и программистов).
В 2008 году при Университете было создано ТОО «Восточно-Казахстанский Региональный технопарк „Алтай“, миссия которого — разработка и внедрение новых направлений развития инноваций.
В результате ряда сделок по выкупу и отчуждению долей участников в технопарке произошло изменение их состава.
Анализом законности передачи в конкурентную среду активов государства установлены признаки передачи имущества Университета частному субъекту путем манипуляции с долями в уставном капитале.
Предварительные выводы были подтверждены в ходе прокурорской проверки в деятельности технопарка, а именно:
- установлены факты причинения имущественного ущерба на сумму более 1,5 млрд (путем уменьшения доли Университета, а также вывода средств);
- незаконного залога госимущества стоимостью 1,4 млрд;
- незаконного применения налоговых льгот со стороны недобросовестного соучредителя.
По результатам проверки внесен акт надзора в адрес университета, в рамках исполнения которого государственный университет подал иск об отмене договоров залога, а также протоколов собрания об уменьшении доли уставного капитала.
Прокуратура вступила в судебный процесс как заинтересованное лицо.
По результатам судебных разбирательств с госимущества сняты все обременения, университету возвращены незаконно переданные третьему лицу 78,48% доли участия в технопарке стоимостью 535 млн и аннулирована задолженность технопарка перед недобросовестным соучредителем в сумме 1,6 млрд.
По материалам проверки департаментом экономических расследований по ВКО начато досудебное расследование по ст. 195 УК РК — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Ведется следствие.
Таким образом, 100% долей участия в технопарке возвращены государству, имущество полностью освобождено от обременений.
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