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    12:11, 27 Май 2025 | GMT +5

    100% долей участия в технопарке при ВКТУ вернули государству в ВКО

    Прокуратура Восточно-Казахстанской области вернула государству активы на сумму более 1,9 млрд тенге, передает агентство Kazinform.

    ВКТУ
    Фото: ВКТУ

    Государственный ВУЗ — НАО «Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева», образованный в 1968 году, готовит специалистов технической отрасли (от строителей до горных металлургов, химиков и программистов).

    В 2008 году при Университете было создано ТОО «Восточно-Казахстанский Региональный технопарк „Алтай“, миссия которого — разработка и внедрение новых направлений развития инноваций.

    В результате ряда сделок по выкупу и отчуждению долей участников в технопарке произошло изменение их состава.

    Анализом законности передачи в конкурентную среду активов государства установлены признаки передачи имущества Университета частному субъекту путем манипуляции с долями в уставном капитале.

    Предварительные выводы были подтверждены в ходе прокурорской проверки в деятельности технопарка, а именно:

    • установлены факты причинения имущественного ущерба на сумму более 1,5 млрд (путем уменьшения доли Университета, а также вывода средств);
    • незаконного залога госимущества стоимостью 1,4 млрд;
    •  незаконного применения налоговых льгот со стороны недобросовестного соучредителя.

    По результатам проверки внесен акт надзора в адрес университета, в рамках исполнения которого государственный университет подал иск об отмене договоров залога, а также протоколов собрания об уменьшении доли уставного капитала.

    Прокуратура вступила в судебный процесс как заинтересованное лицо.

    По результатам судебных разбирательств с госимущества сняты все обременения, университету возвращены незаконно переданные третьему лицу 78,48% доли участия в технопарке стоимостью 535 млн и аннулирована задолженность технопарка перед недобросовестным соучредителем в сумме 1,6 млрд.

    По материалам проверки департаментом экономических расследований по ВКО начато досудебное расследование по ст. 195 УК РК — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Ведется следствие.

    Таким образом, 100% долей участия в технопарке возвращены государству, имущество полностью освобождено от обременений.

    Ранее в Акмолинской области участок на берегу озера Щучье вернули государству.

    Теги:
    Вузы ВКО Возврат активов Образование
    Карлыгаш Бокаева
    Карлыгаш Бокаева
    Автор
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