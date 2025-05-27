100% долей участия в технопарке при ВКТУ вернули государству в ВКО

Государственный ВУЗ — НАО «Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева», образованный в 1968 году, готовит специалистов технической отрасли (от строителей до горных металлургов, химиков и программистов).

В 2008 году при Университете было создано ТОО «Восточно-Казахстанский Региональный технопарк „Алтай“, миссия которого — разработка и внедрение новых направлений развития инноваций.

В результате ряда сделок по выкупу и отчуждению долей участников в технопарке произошло изменение их состава.

Анализом законности передачи в конкурентную среду активов государства установлены признаки передачи имущества Университета частному субъекту путем манипуляции с долями в уставном капитале.

Предварительные выводы были подтверждены в ходе прокурорской проверки в деятельности технопарка, а именно:

установлены факты причинения имущественного ущерба на сумму более 1,5 млрд (путем уменьшения доли Университета, а также вывода средств);

незаконного залога госимущества стоимостью 1,4 млрд;

незаконного применения налоговых льгот со стороны недобросовестного соучредителя.

По результатам проверки внесен акт надзора в адрес университета, в рамках исполнения которого государственный университет подал иск об отмене договоров залога, а также протоколов собрания об уменьшении доли уставного капитала.

Прокуратура вступила в судебный процесс как заинтересованное лицо.

По результатам судебных разбирательств с госимущества сняты все обременения, университету возвращены незаконно переданные третьему лицу 78,48% доли участия в технопарке стоимостью 535 млн и аннулирована задолженность технопарка перед недобросовестным соучредителем в сумме 1,6 млрд.

По материалам проверки департаментом экономических расследований по ВКО начато досудебное расследование по ст. 195 УК РК — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Ведется следствие.

Таким образом, 100% долей участия в технопарке возвращены государству, имущество полностью освобождено от обременений.

Ранее в Акмолинской области участок на берегу озера Щучье вернули государству.