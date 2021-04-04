100 человек вывели с очередного тоя в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Той с сотней человек прервала мониторинговая группа в Алматы. Об этом сообщили представители мониторинговой группы Алмалинского района города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата, мероприятие проводили 3 апреля в банкетном зале Premier hall.

Участников и организаторов мероприятия ждет административное наказание в виде штрафа.

Алматинцев призывают не посещать тои, банкеты, свадебные торжества, так как там могут находиться бессимптомные носители коронавирусной инфекции.

Напомним, все мероприятия с массовым скоплением людей в городе под запретом.

Ранее главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин подписал новое постановление. Кафе, салонам красоты, горному курорту «Шымбулак», а также нескольким объектам разрешили работать. ТРЦ и рынки будут работать с ограничениями.



