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    00:27, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    100 человек вывели с очередного тоя в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Той с сотней человек прервала мониторинговая группа в Алматы. Об этом сообщили представители мониторинговой группы Алмалинского района города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акимата, мероприятие проводили 3 апреля в банкетном зале Premier hall.

    Участников и организаторов мероприятия ждет административное наказание в виде штрафа.

    Алматинцев призывают не посещать тои, банкеты, свадебные торжества, так как там могут находиться бессимптомные носители коронавирусной инфекции.

    Напомним, все мероприятия с массовым скоплением людей в городе под запретом.

    Ранее главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин подписал новое постановление. Кафе, салонам красоты, горному курорту «Шымбулак», а также нескольким объектам разрешили работать. ТРЦ и рынки будут работать с ограничениями.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Видео Алматы
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