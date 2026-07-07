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    100 человек погибли за три дня празднования Дня независимости США

    Не менее 100 человек погибли и еще 340 получили ранения в результате инцидентов со стрельбой в США за три дня празднования Дня независимости, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    100 человек погибли за три дня празднования Дня независимости США 
    Фото: The Guardian

    Об этом сообщила неправительственная организация Gun Violence Archive.

    По предварительным данным, за праздничные выходные в стране произошло 20 случаев массовой стрельбы. Это один из самых высоких показателей за последние годы. Большее число подобных инцидентов за этот период фиксировалось только в 2021 году.

    В Gun Violence Archive сообщили, что жертвами стрельбы стали 100 человек, еще 340 получили огнестрельные ранения.

    Организация уточнила, что опубликованные данные носят предварительный характер и позднее могут быть скорректированы.

    Ранее сообщалось, что празднование Дня независимости в США было омрачено насилием, в результате которого по меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения в разных городах.

    В Бруклине неизвестный открыл огонь по участникам семейного барбекю, ранив восемь человек, включая четверых детей. Во Флориде жертвой стрельбы стал 19-летний юноша, еще шесть человек получили ранения. В Индиане в двух отдельных инцидентах погибли женщина и 10-летний мальчик, несколько человек были госпитализированы.

    В Калифорнии во время вечеринки в честь Дня независимости погибли мужчина и женщина, еще три человека пострадали. Стрельба также произошла в Огайо и Миссури. Кроме того, в Огайо и Калифорнии были зафиксированы смертельные происшествия, связанные с использованием фейерверков: один человек погиб, еще несколько получили тяжелые травмы.

    Стрельба Происшествия Мировые новости США
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор