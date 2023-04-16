100 человек из горящего дома спасли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — В ночь с 15 на 16 апреля в одном из жилых домов в Таразе загорелась крыша. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 апреля в 03:55 часов в городе Таразе по улице Толе би, 4, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар крыши на площади 800 квадратных метров. Силами департамента по чрезвычайным ситуациям по лестничному маршу эвакуированы 100 человек, в том числе 60 детей», - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС региона.

По данным ведомства, на место происшествия выехали 54 сотрудника и 13 единиц техники. Пожар был локализован в 05:12 и ликвидирован в 05:42.

Жертв и пострадавших нет.



















